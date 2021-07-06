Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии

Большую часть плей-офф он не играл. Из 21 матча «Монреаля» у него сыграно три.

Для Романова это первая игра в финале и первый гол в плей-офф. До этого он забивал только в регулярном чемпионате.

Только три игрока в истории «Монреаля» забивали в дебютных матчах финала: Серж Савар (1968) и Ги Лапуэнт (1971).

Ни один защитник моложе Романова (21 год и 180 дней) на забивал в финале за «Монреаль».

Романов проводит свой первый сезон в НХЛ. До «Монреаля» он играл в России за ЦСКА. В регулярном сезоне НХЛ у него 54 матча и шесть очков (гол и пять ассистов).