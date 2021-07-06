Александр Романов
НХЛ
Монреаль
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Романов #НХЛ #Монреаль

Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии

06 июля, 13:29

«Монреаль» и «Тампа» сыграли четвертый матч финальной серии плей-офф НХЛ (3:2, счет в серии – 1:3). Вторую шайбу «Монреаля» забросил защитник Александр Романов.

  • Большую часть плей-офф он не играл. Из 21 матча «Монреаля» у него сыграно три.
  • Для Романова это первая игра в финале и первый гол в плей-офф. До этого он забивал только в регулярном чемпионате.
  • Только три игрока в истории «Монреаля» забивали в дебютных матчах финала: Серж Савар (1968) и Ги Лапуэнт (1971). 
  • Ни один защитник моложе Романова (21 год и 180 дней) на забивал в финале за «Монреаль».

Романов проводит свой первый сезон в НХЛ. До «Монреаля» он играл в России за ЦСКА. В регулярном сезоне НХЛ у него 54 матча и шесть очков (гол и пять ассистов).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Еще по теме
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Романов
#НХЛ
#Монреаль