Александр Романов
НХЛ
Монреаль
Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии
06 июля, 13:29
«Монреаль» и «Тампа» сыграли четвертый матч финальной серии плей-офф НХЛ (3:2, счет в серии – 1:3). Вторую шайбу «Монреаля» забросил защитник Александр Романов.
- Большую часть плей-офф он не играл. Из 21 матча «Монреаля» у него сыграно три.
- Для Романова это первая игра в финале и первый гол в плей-офф. До этого он забивал только в регулярном чемпионате.
- Только три игрока в истории «Монреаля» забивали в дебютных матчах финала: Серж Савар (1968) и Ги Лапуэнт (1971).
- Ни один защитник моложе Романова (21 год и 180 дней) на забивал в финале за «Монреаль».
Романов проводит свой первый сезон в НХЛ. До «Монреаля» он играл в России за ЦСКА. В регулярном сезоне НХЛ у него 54 матча и шесть очков (гол и пять ассистов).
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