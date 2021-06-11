Мэр Торонто поднял в городе флаг «Монреаля». Он ставил на победу «Торонто» в серии плей-офф НХЛ, но проиграл пари

«Торонто» и «Монреаль» сыграли в первом раунде плей-офф НХЛ. «Торонто» проиграл в серии 3:4 и вылетел из розыгрыша.

Перед серией мэры Торонто и Монреаля заключили пари, поставив на победу своих команд. Проигравший обязывался выполнить несколько условий, одно из них – поднять флаг победителя у здания муниципалитета.

Мэр Торонто Джон Тори проиграл пари – и теперь в городе подняли флаг «Монреаля». По остальным условиям спора каждый мэр жертвует по 500 долларов в фонд своей команды, а проигравший – еще 500 долларов победителю. Также проигравший отправляет в мэрию победителя лучшую еду и пиво.

Игры «Торонто» и «Монреаля» – одно из самых принципиальных противостояний в НХЛ. Но в плей-офф они не играли 42 года, поэтому серия вызвала резонанс.

Игры завершились еще 1 июня. За это время в плей-офф уже прошли четвертьфиналы – «Монреаль» вылетел из розыгрыша.

«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли