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#НХЛ #Торонто (х) #Монреаль

Мэр Торонто поднял в городе флаг «Монреаля». Он ставил на победу «Торонто» в серии плей-офф НХЛ, но проиграл пари

3 часа назад

мэр Торонто с флагом «Монреаля»

твиттер Джона Тори

  • «Торонто» и «Монреаль» сыграли в первом раунде плей-офф НХЛ. «Торонто» проиграл в серии 3:4 и вылетел из розыгрыша.
  • Перед серией мэры Торонто и Монреаля заключили пари, поставив на победу своих команд. Проигравший обязывался выполнить несколько условий, одно из них – поднять флаг победителя у здания муниципалитета.

Мэр Торонто Джон Тори проиграл пари – и теперь в городе подняли флаг «Монреаля». По остальным условиям спора каждый мэр жертвует по 500 долларов в фонд своей команды, а проигравший – еще 500 долларов победителю. Также проигравший отправляет в мэрию победителя лучшую еду и пиво.

  • Игры «Торонто» и «Монреаля» – одно из самых принципиальных противостояний в НХЛ. Но в плей-офф они не играли 42 года, поэтому серия вызвала резонанс.
  • Игры завершились еще 1 июня. За это время в плей-офф уже прошли четвертьфиналы – «Монреаль» вылетел из розыгрыша.

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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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