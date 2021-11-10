Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц

Кэри Прайс впервые прокомментировал пропуск старта сезона НХЛ. Это основной вратарь «Монреаля», игравший с клубом в финале Кубка Стэнли в прошлом году.

Прайс рассказал, что добровольно пошел в стационар для лечения наркозависимости. О каких именно веществах идет речь, он не раскрыл.

«За последние несколько лет я позволял себе оказываться в таких темных местах, из которых был не в состоянии выбраться самостоятельно».

Прайс написал, что пренебрегал своим здоровьем, но в конце концов сделал выбор в пользу него и семьи. «Попросить о помощи, когда она нужна, – это то, чему учим детей. А это то, что мне нужно было сделать».

Когда он выйдет на лед, пока непонятно. Он сказал, что восстановление займет еще «какое-то время».

Последний матч Прайса прошел в июле – это балы заключительная игра финальной серии Кубка Стэнли, которую «Монреаль» проиграл «Тампе». После него он перенес операцию на колене, но планировал возвращение к старту сезона.

Тем не менее в октябре за несколько дней до старта сезона стало известно, что Прайс добровольно вступил в программу помощи игрокам. Никакой дополнительной информации об этом не было не было.

8 ноября он вернулся в расположение клуба. Тренер сказал, что теперь он займется возвращением формы.