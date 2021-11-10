Кэри Прайс
НХЛ
Монреаль
Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
10 ноября, 14:21
Кэри Прайс впервые прокомментировал пропуск старта сезона НХЛ. Это основной вратарь «Монреаля», игравший с клубом в финале Кубка Стэнли в прошлом году.
- Прайс рассказал, что добровольно пошел в стационар для лечения наркозависимости. О каких именно веществах идет речь, он не раскрыл.
- «За последние несколько лет я позволял себе оказываться в таких темных местах, из которых был не в состоянии выбраться самостоятельно».
- Прайс написал, что пренебрегал своим здоровьем, но в конце концов сделал выбор в пользу него и семьи. «Попросить о помощи, когда она нужна, – это то, чему учим детей. А это то, что мне нужно было сделать».
- Когда он выйдет на лед, пока непонятно. Он сказал, что восстановление займет еще «какое-то время».
Последний матч Прайса прошел в июле – это балы заключительная игра финальной серии Кубка Стэнли, которую «Монреаль» проиграл «Тампе». После него он перенес операцию на колене, но планировал возвращение к старту сезона.
Тем не менее в октябре за несколько дней до старта сезона стало известно, что Прайс добровольно вступил в программу помощи игрокам. Никакой дополнительной информации об этом не было не было.
8 ноября он вернулся в расположение клуба. Тренер сказал, что теперь он займется возвращением формы.
- Прайсу 34 года. Всю карьеру он провел в «Монреале». Занимает второе место по числу побед среди действующих хоккеистов НХЛ.
- С Канадой выигрывал Олимпиаду в 2014 году.
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