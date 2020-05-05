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Бывший игрок «Монреаля» выписался из больницы и рассказал подробности лечения от коронавируса
05 мая 2020, 10:42
Рассказ бывшего хоккеиста Жоржа Ларака опубликован на сайте Montreal Gazette. Ларак имеет генетическое заболевание легких и астму.
Главные цитаты:
- «Когда к вашему носу закачивают три литра кислорода, энергия, которую он потребляет, сжигает ваши легкие. Когда я вставал, я кашлял и не имел энергии. Была целая тренировка, чтобы просто пойти в уборную».
- «Каждый раз, когда вы кашляете, требуется кислород. Я пытался говорить с людьми, но у меня не хватало дыхания. Первые два или три дня были адом. Я очень сильно страдал».
- «Я никогда не думал, что умру. Но здесь есть люди, которые умирают. Я это вижу. Они старше, в опасности. Не всем повезет из-за их здоровья и возраста».
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