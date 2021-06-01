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#Монреаль #НХЛ

«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Он вышел туда впервые за шесть лет

01 июня, 13:55

«Монреаль» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ(3:1, 4:3 в серии).

  • «Монреаль» победил в серии первым, но потом трижды проиграл. Счет был 1:3.
  • «Торонто» оставалась одна победа до выхода в следующий раунд, но «Монреаль» трижды победил и выиграл серию 4:3.

Для «Монреаля» это первый выход во второй раунд с 2015 года. Тогда он обыграл «Оттаву» (4:2) и вылетел в четвертьфинале от «Тампы» (2:4).

сетка плей-офф

твиттер НХЛ

Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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