Монреаль
НХЛ
«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Он вышел туда впервые за шесть лет
01 июня, 13:55
«Монреаль» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ(3:1, 4:3 в серии).
- «Монреаль» победил в серии первым, но потом трижды проиграл. Счет был 1:3.
- «Торонто» оставалась одна победа до выхода в следующий раунд, но «Монреаль» трижды победил и выиграл серию 4:3.
Для «Монреаля» это первый выход во второй раунд с 2015 года. Тогда он обыграл «Оттаву» (4:2) и вылетел в четвертьфинале от «Тампы» (2:4).
- В этом сезоне «Монреаль» сыграет во втором раунде с «Виннипегом». Первая игра – 2 июня.
- Остальные матчи четвертьфинала НХЛ уже идут. В них играют «Колорадо» – «Вегас» (1:0), «Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон» (1:1), «Каролина» – «Тампа Бэй» (1:0).
- «Монреаль» – самый титулованный клуб Кубка Стэнли. Он побеждал в нем 24 раза. Действующий чемпион – «Тампа».
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