«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Он вышел туда впервые за шесть лет

«Монреаль» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ(3:1, 4:3 в серии).

«Монреаль» победил в серии первым, но потом трижды проиграл. Счет был 1:3.

«Торонто» оставалась одна победа до выхода в следующий раунд, но «Монреаль» трижды победил и выиграл серию 4:3.

Для «Монреаля» это первый выход во второй раунд с 2015 года. Тогда он обыграл «Оттаву» (4:2) и вылетел в четвертьфинале от «Тампы» (2:4).