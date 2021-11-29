«Монреаль» уволил генменеджера Бержевена. При нем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, а потом показал худший старт в истории

«Монреаль» объявил о перестановках в руководстве. Команду покинул генеральный менеджер Марк Бержевен, его помощник Тревор Тимминс, а также Пол Уилсон – старший вице-президент.

Владелец клуба поблагодарил их за работу, но посчитал, что «пришло время для смены руководства».

Имя нового генменеджера пока неизвестно. Исполняющим обязанности будет Джефф Гортон – бывший генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс».