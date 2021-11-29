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Марк Бержевен
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#Монреаль #Марк Бержевен #нхл

«Монреаль» уволил генменеджера Бержевена. При нем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, а потом показал худший старт в истории

2 часа назад

Марк Бержевен

сайт «Монреаля»

«Монреаль» объявил о перестановках в руководстве. Команду покинул генеральный менеджер Марк Бержевен, его помощник Тревор Тимминс, а также Пол Уилсон – старший вице-президент.

Владелец клуба поблагодарил их за работу, но посчитал, что «пришло время для смены руководства».

Имя нового генменеджера пока неизвестно. Исполняющим обязанности будет Джефф Гортон – бывший генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс».

  • Бержевен работал в «Монреале» с 2012 года. За девять полных сезонов с ним клуб шесть раз выходили в плей-офф Кубка Стэнли.
  • Летом 2021-го года «Монреаль» показал свой лучший результат за 28 лет – он впервые с 1993 года вышел в финал Кубка, где проиграл «Тампе».
  • Несмотря на такой результат, в новом сезоне клуб показал худший старт в своей истории. За 23 игры он набрал 14 очков и пока занимает предпоследнее место в Атлантическом дивизионе.
  • Среди возможных причин такой игры журналисты называют отсутствие двух лидеров: капитана Ши Уэбера (травма) и вратаря Кэри Прайса (прошел курс лечения от наркозависимости).
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Источник:
НХЛ
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