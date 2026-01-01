Марк Бержевен

Дата рождения
11 августа 1965 г.
Инфо
С 2012 по 2021 гг. — генменеджер «Монреаль Канадиенс»
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«Монреаль» уволил генменеджера Бержевена. При нем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, а потом показал худший старт в истории
#Монреаль
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