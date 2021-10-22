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#Монреаль #НХЛ

«Монреаль» проиграл пять матчей подряд на старте сезона и пропустил 19 шайб. Летом он играл в финале Кубка Стэнли

5 часов назад

«Монреаль» проиграл «Каролине» в матче НХЛ (1:4). Со старта сезона «Монреаль» еще не побеждал, проиграв все пять матчей в основное время.

❌ «Торонто» 1:2

❌ «Баффало» 1:5

❌ «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

❌ «Сан-Хосе» 0:5

❌ «Каролина» 1:4

За пять игр он пропустил 19 шайб и забросил четыре. Прошлый сезон «Монреаля» был самым успешным за 28 лет: он впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, но проиграл там «Тампе».

«Монреаль» проиграл пять стартовых игр впервые с сезона-1995/96. Худшим стартом в его истории был 1938 год, когда он проиграл семь игр подряд.

  • Прошлый сезон НХЛ проводился по нестандартному формату: лига ввела новое деление на дивизионы, из-за которого «Монреаль» играл только против канадских команд. СМИ и эксперты считали, что этим частично объясняется успел клуба.
  • Капитан «Монреаля» и основной защитник Ши Уэбер полностью пропустит сезон-2021/22 из-за травмы. В прошлом сезоне он провел 48 игр.
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Источник:
сайт НХЛ
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