«Монреаль» проиграл пять матчей подряд на старте сезона и пропустил 19 шайб. Летом он играл в финале Кубка Стэнли

«Монреаль» проиграл «Каролине» в матче НХЛ (1:4). Со старта сезона «Монреаль» еще не побеждал, проиграв все пять матчей в основное время.

❌ «Торонто» 1:2

❌ «Баффало» 1:5

❌ «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

❌ «Сан-Хосе» 0:5

❌ «Каролина» 1:4

За пять игр он пропустил 19 шайб и забросил четыре. Прошлый сезон «Монреаля» был самым успешным за 28 лет: он впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, но проиграл там «Тампе».

«Монреаль» проиграл пять стартовых игр впервые с сезона-1995/96. Худшим стартом в его истории был 1938 год, когда он проиграл семь игр подряд.