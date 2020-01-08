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Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
08 января, 16:10
- Илья Ковальчук отыграл в «Монреале» уже два матча. В них он набрал три очка, все – за передачи. Общий показатель полезности +1 Ковальчук заработал во многом по итогам первой игры. Вторую он завершил с минусом, хотя именно она была результативнее. В среднем Ковальчук проводил на площадке больше 20 минут.
- «Монреаль» с Ковальчуком в составе проиграл оба матча «Виннипегу» и «Детройту». Серия поражений команды достигла семи матчей. Только в одном из них «Монреаль» набирал очки. В Восточной конференции «Монреаль» пока идет только 13-м. От зоны плей-офф его отделяют несколько соперников и семь очков.
- Контракт 36-летнего Ковальчука рассчитан до конца этого сезона. По нему он получит 700 тысяч долларов. «Монреаль» подстраховался даже от таких трат, если дальше у Ковальчука не пойдет. Контракт двухсторонний, поэтому Ковальчука могут спустить в АХЛ. Там его зарплата сократится в 10 раз – до 70 тысяч долларов. Пока предпосылок к этому нет.
- До перехода Ковальчука в «Монреаль» писали об интересе к нему со стороны «Бостона», «Торонто» и «Сан-Хосе». В России оставался вариант с омским «Авангардом», но приоритетом Ковальчука оставалось выступление в НХЛ. «СЭ» писал о согласии Ковальчука на минимальный контракт и желании бороться за место в плей-офф (этого не было в «Лос-Анджелесе»).
- Сразу после перехода в новый клуб Ковальчук описал всю ситуацию в «Монреале»: «В команде сейчас немало травмированных. Надеюсь, что все ребята быстро восстановятся. Команда играет на высоких скоростях, есть небольшие ребята, которые летают по площадке, много молодежи. Это здорово». В этих словах кроется обратная сторона – за решением проблем и позвали Ковальчука.
- Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен прямо сказал, что этот контракт – последний шанс Ковальчука. Клуб не видит никакого риска (все-таки маленький контракт), а Ковальчук поможет «Монреалю» в борьбе за место в плей-офф. Есть и еще одна роль: для этой молодежи Ковальчук – настоящая звезда, на которую можно равняться даже на тренировках. В матчах Ковальчук (17-й номер) тоже хорош:
- С такой зарплатой Ковальчука никак не сочетается его покупка. Los Angeles Times пишет, что Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз. В недвижимость игрок вложил 11,2 миллиона долларов. Там есть пять спален и даже бассейн. Этот дом построили в 2018 году и сначала продавали почти за 17 миллионов. Ковальчуку он достался дешевле, но жить там будет не так просто. Расстояние от Монреаля около 4 тысяч километров только по прямой, по дорогам – 4500.
- Впечатления самого Ковальчука от первых игр за «Монреаль»: «Легко играть с хорошими игроками. Когда люди доверяют вам, вы хотите все сделать для них. Тренер поставил меня, а я пытался сделать все возможное для успеха. Это только начало. Я должен работать и продолжать совершенствоваться».
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