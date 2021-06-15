УЕФА открыл дело против Арнаутовича после жалобы Северной Македонии. Она рассказала об оскорблении своего игрока

Теперь УЕФА открыл дисциплинарное дело, но не раскрыл подробностей. Он написал, что дополнительно расскажет о нем позже.

Северная Македония после игры выпустила официальное заявление, где написала об оскорблениях своего игрока Эзджана Алиоски. «Мы всегда выступали против национализма, дискриминации и всех остальных форм оскорблений, которые противоречат духу футбола и ценностям, которых придерживаемся мы все».

Арнаутович уже извинился за свое поведение, заявив, что он «не расист». «У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие».