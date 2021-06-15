Марко Арнаутович
Евро-2020
Австрия
Северная Македония
УЕФА открыл дело против Арнаутовича после жалобы Северной Македонии. Она рассказала об оскорблении своего игрока
час назад
- Австрия и Северная Македония сыграли на Евро (3:1). Одним из наиболее резонансных моментов стало празднование гола Марко Арнаутовича.
- После забитого мяча он прокричал что-то в адрес македонцев. Тогда капитан Австрии Давид Алаба подбежал к Арнаутовичу и закрыл ему рот рукой.
- Что именно кричал Арнаутович, неизвестно. Разные издания утверждали, что он оскорбил игроков Северной Македонии с албанским происхождением.
Теперь УЕФА открыл дисциплинарное дело, но не раскрыл подробностей. Он написал, что дополнительно расскажет о нем позже.
Северная Македония после игры выпустила официальное заявление, где написала об оскорблениях своего игрока Эзджана Алиоски. «Мы всегда выступали против национализма, дискриминации и всех остальных форм оскорблений, которые противоречат духу футбола и ценностям, которых придерживаемся мы все».
Арнаутович уже извинился за свое поведение, заявив, что он «не расист». «У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие».
- Подробностей о причинах конфликта и конкретных формулировках мало. СМИ считают, что он связан с войной в Косово. Из-за нее отношения между Албанией и Сербией остаются напряженными.
- Алиоски играет за Северную Македонию, но у него есть албанские корни. Арнаутович выступает за Австрию, но его отец – серб.
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