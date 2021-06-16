Марко Арнаутович
Евро-2020
Австрия
Северная Македония
Арнаутович не сыграет с Нидерландами на Евро. УЕФА дисквалифицировал его на один матч за оскорбления
54 минуты назад
Марко Арнаутович отстранен УЕФА на ближайший матч за нарушение дисциплинарных правил. Ближайшей игрой сборной Австрии, за которую он играет, будет матч с Нидерландами на Евро.
- Причиной расследования стало поведение Арнаутовича в матче с Северной Македонией на Евро.
- После забитого гола он выкрикнул что-то в адрес македонцев. СМИ писали, что он оскорбил этнических албанцев, выступающих за Северную Македонию.
- Открыть дело потребовала сама Северная Македония, заявившая об оскорблении своего игрока. Арнаутович уже извинился за произошедшее и заверил, что он «не расист» и «выступает за разнообразие».
Австрия играет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Украиной. Пока у нее одна победа, два других матча пройдут 17 июня (Нидерланды) и 21 (Украина).
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