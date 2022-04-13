Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация
«Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей – 2:1. Да – «Бавария» забила только один гол. Данджума и Чуквуезе – авторы голов и герои «Вильярреала» в этих матчах. Арно Данджума провел прошлый сезон в «Борнмуте» из Чемпионшипа. «Вильярреал» перекупил его за 23,5 миллиона евро, а сейчас этот полузащитник стоит 50 миллионов.
Сэмюэл Чуквуезе – человек, который забил два мяча в сезоне Примеры и столько же в Лиге чемпионов. Там он отличился еще и в разгромном матче с «Янг Бойз» (4:1) на групповом этапе. Чуквуезе – воспитанник «Вильярреала». Он начинал со второй команды, но уже четыре года играет в основной. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Какие еще факты надо знать об этой победе «Вильярреала»:
🔥 Население города – всего 50 тысяч человек. Это самый маленький город в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов.
🔥 В ответном матче за «Вильярреал» из 14 человек вышел только один человек младше 24 лет. Он и забил решающий гол.
🔥 В команде играют восемь воспитанников – больше, чем у «Челси», «Реала», «Баварии», «Ливерпуля», «Атлетико» и других топ-клубов.
🔥 Голевой пас на гол Чуквуезе отдал Морено. Он провел в академии «Вильярреала» один год и начал там карьеру. После матча сказал, что добивать «Баварию» надо было раньше.
🔥 До первой игры против «Вильярреала» «Бавария» забивала в Лиге чемпионов в 30 матчах подряд. Последний ее матч без гола – против «Ливерпуля» в феврале 2019-го.
🔥 «Вильярреал» два раза пробил в створ за два матча против «Баварии». Оба удара – голы. Рядом с этими матчами – поражения от «Леванте» (0:2) и «Кадиса» (0:1), ничья с «Атлетиком» (1:1).
🔥 До встречи с «Вильярреалом» у «Баварии» была такая статистика в этой Лиге чемпионов: семь побед, ничья, ноль поражений. Разница мячей – 30:5.
🔥 Впервые с сезона-2018/19 «Бавария» не выиграла в Лиге чемпионов в двух матчах подряд. Тогда это были игры с «Аяксом» (3:3) и «Ливерпулем» (0:0).
🔥 «Вильярреал» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, не проиграв ни одного матча. В этом сезоне было два еврокубковых поражения. Оба – в матчах с «МЮ».
🔥 До этого «Вильярреал» играл в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. В той команде были Рикельме, Сенна и Форлан. Пеллегрини ее тренировал.
🔥 Унаи Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы (трижды – с «Севильей»). С «Вильярреалом» он впервые в карьере вышел в полуфинал ЛЧ. Это не удавалось даже с «ПСЖ».
Как «Вильярреал» празднует эту победу: