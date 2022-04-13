Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация

Какие еще факты надо знать об этой победе «Вильярреала»:

🔥 Население города – всего 50 тысяч человек. Это самый маленький город в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов.

🔥 В ответном матче за «Вильярреал» из 14 человек вышел только один человек младше 24 лет. Он и забил решающий гол.

🔥 В команде играют восемь воспитанников – больше, чем у «Челси», «Реала», «Баварии», «Ливерпуля», «Атлетико» и других топ-клубов.

🔥 Голевой пас на гол Чуквуезе отдал Морено. Он провел в академии «Вильярреала» один год и начал там карьеру. После матча сказал, что добивать «Баварию» надо было раньше.

🔥 До первой игры против «Вильярреала» «Бавария» забивала в Лиге чемпионов в 30 матчах подряд. Последний ее матч без гола – против «Ливерпуля» в феврале 2019-го.