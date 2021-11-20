В Германии клубы привили 94% сотрудников. При этом: тренер «Вердера» ушел из-за возможной подделки сертификата, не хочет вакцинироваться Киммих

Тренер «Вердера» (восьмое место второй Бундеслиги) Маркус Анфанг подал в отставку после расследования прокуратуры. Она подозревает, что Анфанг купил себе поддельный сертификат о вакцинации от ковида. Вместе с главным тренером ушел и его помощник Флориан Юнге – он тоже под подозрением.

Все началось из-за жалобы управления здравоохранения города (на чем эта жалоба основана – неизвестно). «Вердер» быстро отреагировал и выпустил заявление, что Анфанг и Юнге невиновны, но скоро его удалил.

Анфанг говорит, что не согласен с обвинениями прокуратуры и доказывает свою невиновность:

«Как и любой другой гражданин с двумя уколами, я сделал две прививки в официальном центре вакцинации и получил наклейки, чтобы прикрепить их к своему паспорту вакцинации.

Затем я оцифровал паспорт в аптеке и решил, что все в порядке. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет быстро решен».

.Тут же на всю ситуацию наслоилась новость, что ковидом заболел главный скаут «Вердера». В итоге клуб похвалил ушедших тренеров, которые «взяли ответственность за начавшийся беспорядок вокруг «Вердера».