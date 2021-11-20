Бундеслига
Йозуа Киммих
Маркус Анфанг
Вердер
Бавария
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#Бундеслига #Бавария #Йозуа Киммих #Вердер #Маркус Анфанг

В Германии клубы привили 94% сотрудников. При этом: тренер «Вердера» ушел из-за возможной подделки сертификата, не хочет вакцинироваться Киммих

час назад

dpa / global look press

Тренер «Вердера» (восьмое место второй Бундеслиги) Маркус Анфанг подал в отставку после расследования прокуратуры. Она подозревает, что Анфанг купил себе поддельный сертификат о вакцинации от ковида. Вместе с главным тренером ушел и его помощник Флориан Юнге – он тоже под подозрением.

Все началось из-за жалобы управления здравоохранения города (на чем эта жалоба основана – неизвестно). «Вердер» быстро отреагировал и выпустил заявление, что Анфанг и Юнге невиновны, но скоро его удалил.

Анфанг говорит, что не согласен с обвинениями прокуратуры и доказывает свою невиновность:

«Как и любой другой гражданин с двумя уколами, я сделал две прививки в официальном центре вакцинации и получил наклейки, чтобы прикрепить их к своему паспорту вакцинации.

Затем я оцифровал паспорт в аптеке и решил, что все в порядке. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет быстро решен».

.Тут же на всю ситуацию наслоилась новость, что ковидом заболел главный скаут «Вердера». В итоге клуб похвалил ушедших тренеров, которые «взяли ответственность за начавшийся беспорядок вокруг «Вердера».

Как дела с ковидом в Бундеслиге? Все ок, но звезда «Баварии» боится побочек вакцины и оттягивает укол

Руководящий орган двух Бундеслиг DFL писал в октябре, что 94% футболистов и персонала всех 36 клубов вакцинированы.

Но один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих отказался от вакцины и собрал вокруг себя много критики. 

dpa / global look press

Киммих не хочет вакцинироваться из-за неизвестных побочных эффектов в будущем:

«Я не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований вакцины. Я осознаю всю ответственность и проверяюсь на ковид раз в 2-3 дня, соблюдаю все гигиенические правила. И я не отрицаю ковид и не против вакцин. Возможно, я все-таки ее сделаю».

В Германии удивлялись позиции Киммиха, потому что он в начале пандемии организовывал программу «Wekick corona» («Мы бьем по коронавирусу»). Она для помощи медикам собрала более шести млн евро.

we kick corona

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