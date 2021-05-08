Кингсли Коман
Бундеслига
Бавария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кингсли Коман #Бундеслига #Бавария

🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)

08 мая, 22:05

.imago-images.de / global look press

«Бавария» выиграла чемпионство. Уже в девятый раз подряд. Это повторение для топ-лиг Европы (столько было у «Ювентуса»). Томас Мюллер и Давид Алаба выиграли Бундеслигу по 10 раз – это рекорд лиги. Но больше всего удивляет Кингсли Коман. В каждом сезоне во взрослом футболе он выигрывает топ-чемпионат.

🇫🇷 Лига 1 – два чемпионства (2012-2014)

🇮🇹 Серия А – два чемпионства (2014-2016)

🇩🇪 Бундеслига – шесть чемпионств (2015-2021)

Коману сейчас 24 года. Первый взрослый матч он провел в 16. Это была игра 2013-го. Коман стал самым молодым дебютантом в истории «ПСЖ».  Но Коман провел на поле всего три минуты и больше в том сезоне не выходил на поле.

В следующем сезоне Коман сыграл 36 минут. Итого: 39 минут – две чемпионские медали.

augenklick/firo Sportphoto / global look press

Еще о продуктивности Комана. В 2016-м он выиграл сразу два чемпионства, потому что начал сезон в «Ювентусе» (провел два матча), но потом его арендовала «Бавария». Хотя не все источники засчитывают этот трофей Коману.

Перед переходом туда он сказал, что хочет выиграть столько трофеев, сколько вообще возможно. И сейчас эта фраза не кажется дежурной. 

У него уже 21 трофей. Помимо разных кубков и суперкубков Коман выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. 

В августе прошлого года (как раз после победы в ЛЧ) статистики посчитали, что Коман выигрывает трофей почти в каждом десятом матче.

В этом сезоне Коман был основным игроком:

  • 36 матчей
  • 6 голов
  • 13 голевых передач

imago-images.de / global look press

Не в топ-лигах Европы круче Комана только белорус Виталий Родионов. Он с БАТЭ выигрывал чемпионат 12 раз подряд, начиная с 2006 года.

Еще по теме
Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
Вратарь «Боруссии» Д сдал стволовые клетки для донорства. Он ждал подходящего пациента десять лет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кингсли Коман
#Бундеслига
#Бавария