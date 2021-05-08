🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)

Еще о продуктивности Комана. В 2016-м он выиграл сразу два чемпионства, потому что начал сезон в «Ювентусе» (провел два матча), но потом его арендовала «Бавария». Хотя не все источники засчитывают этот трофей Коману.

Перед переходом туда он сказал, что хочет выиграть столько трофеев, сколько вообще возможно. И сейчас эта фраза не кажется дежурной.

У него уже 21 трофей. Помимо разных кубков и суперкубков Коман выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В августе прошлого года (как раз после победы в ЛЧ) статистики посчитали, что Коман выигрывает трофей почти в каждом десятом матче.

В этом сезоне Коман был основным игроком: