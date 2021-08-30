Марсель Забитцер
Бундеслига
Бавария
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#Марсель Забитцер #Бавария #Бундеслига

Австрийский пирог проигрывает пиву с сосиской – так «Бавария» представила Забитцера. Пирог назван в честь императора и стал шуткой внутри Бундеслиги

20 минут назад

www.imago-images.de / Global Look Press

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер стал игроком «Баварии», перейдя из «Лейпцига».

  • В «Баварии» он будет играть под 18-м номером.
  • Подписал контракт до 2025 года. 
  • Трансфермаркт сообщает о цене в 15 миллионов евро.

«Бавария» представила Забитцера роликом с едой:

На видео вместо австрийской еды Забитцера предлагается баварская – сосиска с пивом. Австрийская – это десерт «Кайзершмаррн». Несколько фактов о нем:

  • Это один из самых известных австрийских десертов.
  • Это сладкое мучное блюдо, которое подается и как основное, и как десерт.
  • Считается, что был назван в честь австрийского императора Франца Иосифа I. По легенде это был развалившийся омлет, который император все равно съел и очень полюбил.

В 2017-м уже была шутка по поводу названия блюда и принадлежности к Австрии. Одно из изданий назвало матч «Вердер»«Лейпциг» в Бундеслиге Kaiserschmarrn-Party. Все просто – с каждой стороны были по три австрийца: в «Вердере – Юнузович, Гриллич и Кайнц, в «Лепйциге» – Забитцер, Ильзанкер и тренер Хайзенхюттль.

В итоге «Вердер» выиграл 3:0, а все его австрийцы забили по голу. «От «Кайзершмаррна» мы не откажемся», – шутил после игры Юнузович.

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