Австрийский пирог проигрывает пиву с сосиской – так «Бавария» представила Забитцера. Пирог назван в честь императора и стал шуткой внутри Бундеслиги

На видео вместо австрийской еды Забитцера предлагается баварская – сосиска с пивом. Австрийская – это десерт «Кайзершмаррн». Несколько фактов о нем:

Это один из самых известных австрийских десертов.

Это сладкое мучное блюдо, которое подается и как основное, и как десерт.

Считается, что был назван в честь австрийского императора Франца Иосифа I. По легенде это был развалившийся омлет, который император все равно съел и очень полюбил.

В 2017-м уже была шутка по поводу названия блюда и принадлежности к Австрии. Одно из изданий назвало матч «Вердер» – «Лейпциг» в Бундеслиге Kaiserschmarrn-Party. Все просто – с каждой стороны были по три австрийца: в «Вердере – Юнузович, Гриллич и Кайнц, в «Лепйциге» – Забитцер, Ильзанкер и тренер Хайзенхюттль.

В итоге «Вердер» выиграл 3:0, а все его австрийцы забили по голу. «От «Кайзершмаррна» мы не откажемся», – шутил после игры Юнузович.