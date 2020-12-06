Мануэль Нойер
Лига чемпионов
Бундеслига
Футбол
Бавария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мануэль Нойер #Лига чемпионов #Футбол #Бундеслига #Бавария

Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS

06 декабря, 15:36

dpa/Global Look Press

IFFHS – это Международная федерация футбольной истории и статистики. Мануэль Нойер выиграл приз в пятый раз в карьере. Столько же наград имеют Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон.

В 2020 году Мануэль Нойер стал победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». С ней же он взял чемпионат Германии.

Нойеру 34 года. Он играет в «Баварии» с 2011 года. До этого IFFHS награждала Нойера четыре года подряд (2013-2016).

Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мануэль Нойер
#Лига чемпионов
#Футбол
#Бундеслига
#Бавария