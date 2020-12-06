Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS

IFFHS – это Международная федерация футбольной истории и статистики. Мануэль Нойер выиграл приз в пятый раз в карьере. Столько же наград имеют Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон.

В 2020 году Мануэль Нойер стал победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». С ней же он взял чемпионат Германии.

Нойеру 34 года. Он играет в «Баварии» с 2011 года. До этого IFFHS награждала Нойера четыре года подряд (2013-2016).

Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS