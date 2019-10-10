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Джанлуиджи Буффон
№77
Вратарь
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1978 (42) года
Рост
191
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
10 октября 2019, 12:53
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля, 15:34
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00
Возможно, это был последний матч Буффона в Лиге чемпионов. Слезы
#Джанлуиджи Буффон
07 марта 2019, 01:45