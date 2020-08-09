Джанлуиджи Буффон
№77
Вратарь
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Команда
Ювентус
Возраст
43
Рост
191
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Буффон и Энрико Кьеза вместе брали Кубок Италии-1999. Теперь Буффон опять выиграл трофей, когда сын Кьезы забил победный гол
#Джанлуиджи Буффон
20 мая, 01:20
Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
#Маурицио Сарри
09 августа 2020, 10:47
Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах
#Андреа Пирло
09 августа 2020, 08:45
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля 2020, 15:34
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
10 октября 2019, 12:53
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00
Возможно, это был последний матч Буффона в Лиге чемпионов. Слезы
#Джанлуиджи Буффон
07 марта 2019, 01:45