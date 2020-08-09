Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах
Буффон одним из первых отреагировал на назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»: «Теперь я должен называть тебя мистером? Удачи в этом новом испытании, Андреа!» Так просто и легко отыграть смену тренера в «Ювентусе» мог только Буффон. Они с Пирло до 2015-го вместе играли все в том же «Юве», а еще раньше подружились и сблизились по интересам.
В 2006-м Буффон и Пирло вместе выиграли чемпионат мира в сборной Италии. Они начинали вместе еще в молодежке. Важная пометка по возрасту: Пирло (41 год) младше Буффона (42 года). Их успешные партнеры по сборной уже тренируют. Дорос до роли тренера «Ювентуса» и Пирло, а Буффон по-прежнему остается на контракте вратаря.
Буффон восхищался Пирло и троллил «Милан» за его переход
В 2011 году Андреа Пирло перешел свободным агентом из «Милана» в «Ювентус». Тогда Буффон воспринял эту новость близко к сердцу. Он сравнил Пирло с богом, а потом рассказал о встрече с гендиректором «Милана» Галлиани: «Этим летом, когда я увидел Галлиани, я поблагодарил его и сказал: «Спасибо, что вы действительно постарались сделать лигу более сбалансированной».
Доминирование «Милана» в Италии закончилось как раз с уходом Пирло. Зато в «Ювентусе» он выиграл четыре чемпионства. Как раз с Пирло Буффон связывал достижения «Ювентуса»: «Пирло – гений. Я думаю, что вместе с Баджо они были величайшими талантами итальянского футбола за последние 25 лет». Даже в голосовании за «Золотой мяч» он ставил Пирло рядом с Месси.
Когда Пирло уходил из «Ювентуса», именно Буффон попрощался с ним теплее остальных: «Я хотел бы использовать одно слово, объединяющее всю ту жизнь, которую мы прожили вместе, друг. Удачи, мой друг. Удачи тебе в настоящем и будущем. Спасибо за нашу прошлую жизнь вместе. Спасибо за беззаботные часы».
Пирло называл Буффона уникальным вратарем. В «Юве» они вместе всем помогали
Совместной болью Пирло и Буффона оставалась проигранная Лига чемпионов. В 2015-м Пирло плакал, когда «Ювентус» в финале отлетел от «Барселоны». Другой финал проходил уже без Пирло, но тот все равно считал себя частью клуба: «Мы в финале Лиги чемпионов – я буду первым болельщиком этой команды». Там же Пирло рассуждал, что именно Буффон заслужил трофей.
В «Ювентусе» Пирло и Буффон вместе отвечали за атмосферу и развитие молодых игроков. Их обоих вспоминал Поль Погба, когда его спрашивали о причинах прорыва в «Ювентусе». Их же отмечал и Альваро Мората, у которого в «Ювентусе» все получалось: «Был поражен, как много великие Буффон и Пирло сделали для моего комфорта».
Пирло всегда закидывал Буффона комплиментами: «Мне повезло, что я играл с ним с 15 лет. Для меня он – уникальный и, возможно, даже лучший вратарь на свете. Здорово наблюдать за его игрой и тренировками». Они сохранили частое общение даже после ухода Пирло из «Ювентуса». Ту цитату про дружбу с 15-ти Пирло потом повторял в разных интервью.
Пирло давно занимается виноделием. Вот там Буффон – его своеобразный конкурент
Business Insider рассказывал историю об увлечении Пирло вне футбола. Он владеет винодельней Pratum Coller, которую выкупил еще в 2007 году. Пирло любит вино из винограда Мерло – в честь этого Nike даже делал специальные бутсы с оттенком и логотипом Pratum Coller. Еще перед приездом Пирло в Америку о его винодельне писалWine Spectator.
Вклад Пирло в дела Pratum Coller там описывал винодел Лоренцо Пива: «Когда семья Пирло купила поместье, желание состояло в том, чтобы восстановить первоначальный естественный баланс. Для этого мы выращиваем наши виноградники с помощью принципов органического земледелия, сохраняя биоразнообразие окружающей среды, в которой работаем».
У Буффона нет собственной винодельни, но бизнесмен Фабио Корделла выпускал вино с его именем. Буффон и другие футболисты участвовали в проекте Корделлы, который тот назвал «11 чемпионов». Там же мелькал Роналдиньо, а вино с Буффоном как раз набрало особую популярность. Он тоже пиарил эту продукцию, а вот Пирло никак не упоминал.