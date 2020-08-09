Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах

В 2006-м Буффон и Пирло вместе выиграли чемпионат мира в сборной Италии. Они начинали вместе еще в молодежке. Важная пометка по возрасту: Пирло (41 год) младше Буффона (42 года). Их успешные партнеры по сборной уже тренируют. Дорос до роли тренера «Ювентуса» и Пирло, а Буффон по-прежнему остается на контракте вратаря.

Буффон восхищался Пирло и троллил «Милан» за его переход

В 2011 году Андреа Пирло перешел свободным агентом из «Милана» в «Ювентус». Тогда Буффон воспринял эту новость близко к сердцу. Он сравнил Пирло с богом, а потом рассказал о встрече с гендиректором «Милана» Галлиани: «Этим летом, когда я увидел Галлиани, я поблагодарил его и сказал: «Спасибо, что вы действительно постарались сделать лигу более сбалансированной».

Доминирование «Милана» в Италии закончилось как раз с уходом Пирло. Зато в «Ювентусе» он выиграл четыре чемпионства. Как раз с Пирло Буффон связывал достижения «Ювентуса»: «Пирло – гений. Я думаю, что вместе с Баджо они были величайшими талантами итальянского футбола за последние 25 лет». Даже в голосовании за «Золотой мяч» он ставил Пирло рядом с Месси.