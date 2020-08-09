Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ

«Ювентус» уволил Маурицио Сарри почти сутки назад. За это время клуб выложил пост, который лайкнули Эмре Джан, Марио Манджукич и Дуглас Коста. Первые двое ушли из «Ювентуса» как раз при Сарри – и очень от этого страдали. Дуглас Коста все еще остается игроком «Ювентуса», но по сезону мало выходил из-за травм.

Как обычно происходит в момент ухода тренера из топ-клуба: хотя бы явная часть игроков пишет дежурные слова благодарности за работу. Иногда – что-нибудь теплое.

Как произошло в «Ювентусе»: почти все футболисты грустят из-за вылета в ЛЧ, но никак не упоминают Сарри.

Многие лидеры «Ювентуса» вообще не вспомнили Сарри, хотя писали грустные посты уже после его увольнения

Дуглас Коста рассказал в инстаграме о тяжелом сезоне и горечи от поражения в Лиге чемпионов. О Сарри не написал ничего, зато сказал такое: «Мы – «Ювентус»! Поднимаемся и приступаем к работе перед следующем сезоном! Только вместе мы сможем добиться того, чего каждый из нас пытается достичь!»