Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
«Ювентус» уволил Маурицио Сарри почти сутки назад. За это время клуб выложил пост, который лайкнули Эмре Джан, Марио Манджукич и Дуглас Коста. Первые двое ушли из «Ювентуса» как раз при Сарри – и очень от этого страдали. Дуглас Коста все еще остается игроком «Ювентуса», но по сезону мало выходил из-за травм.
Как обычно происходит в момент ухода тренера из топ-клуба: хотя бы явная часть игроков пишет дежурные слова благодарности за работу. Иногда – что-нибудь теплое.
Как произошло в «Ювентусе»: почти все футболисты грустят из-за вылета в ЛЧ, но никак не упоминают Сарри.
Многие лидеры «Ювентуса» вообще не вспомнили Сарри, хотя писали грустные посты уже после его увольнения
Дуглас Коста рассказал в инстаграме о тяжелом сезоне и горечи от поражения в Лиге чемпионов. О Сарри не написал ничего, зато сказал такое: «Мы – «Ювентус»! Поднимаемся и приступаем к работе перед следующем сезоном! Только вместе мы сможем добиться того, чего каждый из нас пытается достичь!»
Миралем Пьянич все еще грустит, что нельзя совмещать два клуба. В «Ювентусе» было хорошо, но после перехода в «Барсу» он даже плакал от радости. В этом сообщении Пьянич рассказал о том, как в «Ювентусе» остается частичка его сердца. По Сарри – ноль.
Стандартное сообщение от Аарона Рэмзи: радость от победы в Серии А, грусть из-за вылета в ЛЧ, большие ожидания от будущего.
Джанлуиджи Буффон просто порадовался назначению Пирло, потому что они дружат:
Криштиану Роналду почти сразу после увольнения Сарри писал такое: «Пусть этот короткий отпуск позволит нам всем принять наилучшие решения на будущее, а потом вернуться сильнее и преданнее, чем когда-либо». Самого Сарри он ни разу не упомянул, потом тоже ничего не добавлял.
Пауло Дибала обратился к фанатам в инстаграме: «Странный и трудный год для всех, поражениям нет оправданий, но есть радость за то, что мы прожили! Конечно, мы хотели большего, как и все! В этом году мы соскучились по вам в лучшей части турнира, но надеемся отпраздновать с вами в следующем! Спасибо за поддержку и любовь. До конца».
Два игрока все-таки вспомнили, что с ними работал Сарри
Леонардо Бонуччи считает, что при Сарри лично у него все было хорошо: «С самого начала у нас были прямые и искренние отношения. Мы разделили радости и страдания уникального в своем роде года. Спасибо и удачи во всем, мистер».
Данило проводил при Сарри первый сезон в «Ювентусе». Так он поблагодарил тренера одной строкой из большого сообщения о впечатлениях от «Юве»: «Для меня было большой честью выиграть еще один титул, на этот раз с «Ювентусом», и работать с мистером Сарри, которого я хочу поблагодарить за все обучение».
Мы смотрели соцсети только заметных игроков «Ювентуса» – не учитывали аккаунты 18-летних пацанов, которых Сарри привлек уже в момент чемпионства. На момент публикации этого материала остальные футболисты либо не написали вообще ничего, либо публиковали посты еще до объявления об увольнении Сарри.