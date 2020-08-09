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#Маурицио Сарри #Криштиану Роналду #Футбол #Ювентус #Серия А #Джанлуиджи Буффон #Пауло Дибала #Данило #Дуглас Коста #Леонардо Бонуччи

Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ

09 августа, 10:47
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ювентус» уволил Маурицио Сарри почти сутки назад. За это время клуб выложил пост, который лайкнули Эмре Джан, Марио Манджукич и Дуглас Коста. Первые двое ушли из «Ювентуса» как раз при Сарри – и очень от этого страдали. Дуглас Коста все еще остается игроком «Ювентуса», но по сезону мало выходил из-за травм.

Как обычно происходит в момент ухода тренера из топ-клуба: хотя бы явная часть игроков пишет дежурные слова благодарности за работу. Иногда – что-нибудь теплое.

Как произошло в «Ювентусе»: почти все футболисты грустят из-за вылета в ЛЧ, но никак не упоминают Сарри.

Многие лидеры «Ювентуса» вообще не вспомнили Сарри, хотя писали грустные посты уже после его увольнения

Дуглас Коста рассказал в инстаграме о тяжелом сезоне и горечи от поражения в Лиге чемпионов. О Сарри не написал ничего, зато сказал такое: «Мы – «Ювентус»! Поднимаемся и приступаем к работе перед следующем сезоном! Только вместе мы сможем добиться того, чего каждый из нас пытается достичь!»

Миралем Пьянич все еще грустит, что нельзя совмещать два клуба. В «Ювентусе» было хорошо, но после перехода в «Барсу» он даже плакал от радости. В этом сообщении Пьянич рассказал о том, как в «Ювентусе» остается частичка его сердца. По Сарри – ноль.

Стандартное сообщение от Аарона Рэмзи: радость от победы в Серии А, грусть из-за вылета в ЛЧ, большие ожидания от будущего. 

Джанлуиджи Буффон просто порадовался назначению Пирло, потому что они дружат:

Криштиану Роналду почти сразу после увольнения Сарри писал такое: «Пусть этот короткий отпуск позволит нам всем принять наилучшие решения на будущее, а потом вернуться сильнее и преданнее, чем когда-либо». Самого Сарри он ни разу не упомянул, потом тоже ничего не добавлял.

Пауло Дибала обратился к фанатам в инстаграме: «Странный и трудный год для всех, поражениям нет оправданий, но есть радость за то, что мы прожили! Конечно, мы хотели большего, как и все! В этом году мы соскучились по вам в лучшей части турнира, но надеемся отпраздновать с вами в следующем! Спасибо за поддержку и любовь. До конца».

Два игрока все-таки вспомнили, что с ними работал Сарри

Леонардо Бонуччи считает, что при Сарри лично у него все было хорошо: «С самого начала у нас были прямые и искренние отношения. Мы разделили радости и страдания уникального в своем роде года. Спасибо и удачи во всем, мистер».

Данило проводил при Сарри первый сезон в «Ювентусе». Так он поблагодарил тренера одной строкой из большого сообщения о впечатлениях от «Юве»: «Для меня было большой честью выиграть еще один титул, на этот раз с «Ювентусом», и работать с мистером Сарри, которого я хочу поблагодарить за все обучение».

Мы смотрели соцсети только заметных игроков «Ювентуса» – не учитывали аккаунты 18-летних пацанов, которых Сарри привлек уже в момент чемпионства. На момент публикации этого материала остальные футболисты либо не написали вообще ничего, либо публиковали посты еще до объявления об увольнении Сарри.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Важная история вокруг назначения Пирло
Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах
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