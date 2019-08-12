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Серхио Рамос
№4
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 марта 1986 (34) года
Рост
183
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42
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