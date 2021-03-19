Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2020/21 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Предыдущая их встреча была в финале 2018-го – «Реал» победил из-за ошибок Лориса Кариуса, а Криштиану Роналду вскоре перешел в «Ювентус».

И все же главная история того финала – стык Серхио Рамоса и Мохамеда Салаха в первом тайме. Из-за этого лидер «Ливерпуля» рано заменился и рисковал не поехать на ЧМ-2018 через две недели.

Что тогда произошло?

«Какие-то игроки бывают модными. Потом некоторые пропадают, некоторые становятся великими. Салах – невероятный игрок. Посмотрим, как все сложится», – рассуждал Рамос перед матчем.

25-я минута, Салах и Рамос борются за мяч в центре поля. Рамос подсекает Салаха и, падая, захватывает его за руку. Салах не может продолжить матч и заменяется на Лаллану. Слезы. Опасения за финал. Опасения за ЧМ.