Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
В четвертьфинале Лиги чемпионов-2020/21 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Предыдущая их встреча была в финале 2018-го – «Реал» победил из-за ошибок Лориса Кариуса, а Криштиану Роналду вскоре перешел в «Ювентус».
И все же главная история того финала – стык Серхио Рамоса и Мохамеда Салаха в первом тайме. Из-за этого лидер «Ливерпуля» рано заменился и рисковал не поехать на ЧМ-2018 через две недели.
Что тогда произошло?
«Какие-то игроки бывают модными. Потом некоторые пропадают, некоторые становятся великими. Салах – невероятный игрок. Посмотрим, как все сложится», – рассуждал Рамос перед матчем.
25-я минута, Салах и Рамос борются за мяч в центре поля. Рамос подсекает Салаха и, падая, захватывает его за руку. Салах не может продолжить матч и заменяется на Лаллану. Слезы. Опасения за финал. Опасения за ЧМ.
Кто как реагировал?
Ожидаемо: одни говорили, что Рамос нанес травму специально, по мнению других, ничего особенного в противоборстве не было, просто Салах неудачно приземлился.
Фанаты поступили более радикально – на сайте Change.org появилась петиция с требованием к УЕФА и ФИФА наказать Рамоса. В первые дни она собрала боле сотни тысяч подписей, всего их количество достигло полумиллиона. Испанские медиа сообщали, что Рамос и его семья сменили номера телефонов из-за угроз.
Сам Рамос не сдержался, когда услышал, что на ошибки Кариуса могло повлиять сотрясение мозга после удара в голову его локтем: «Осталось только Фирмино заявить, что он простудился после того, как на него упала капля моего пота».
Мы же помним, что Салах успел восстановиться к ЧМ?
Да, уже через несколько дней появились успокаивающие новости: Салах точно отправится на ЧМ и сыграет там минимум два матча. Сам он тоже оставался оптимистом: «Уверен, что поеду в Россию и сделаю так, чтобы вы мной гордились». И собрал полмиллиона лайков.
«Желаю, чтобы он восстановился к чемпионату мира. Я хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки», – говорилЛуис Суарес, но против него и Уругвая Салах так и не сыграл.
России он забил пенальти, Саудовской Аравии – гол с игры, но это был не тот ЧМ, на который рассчитывал Салах после фееричного дебютного сезона в «Ливерпуле». Египет потерял шансы на плей-офф еще за тур до конца, а в итоге проиграл все три матча.
И история не завершилась?
Деян Ловрен сильно подружился с Салахом в «Ливерпуле», оттого и реакция на произошедшее у него была острее. После финала ЛЧ особо сильно слов не тратил, но разговорился в ноябре: «Посмотрите на Серхио Рамоса, он совершает больше ошибок, чем я. Но он в «Реале», никто не заостряет внимание на ошибке, если команда выигрывает 5:1 или 5:2. Мне в этом плане не везет. Когда я ошибаюсь, мы обязательно проигрываем 0:1».
А затем дождался подходящего момента.
Сборные Испании и Хорватии пересеклись осенью в Лиге наций. Хорваты после финала ЧМ-2018 вдруг сгорели в Испании 0:6, но в конце хорватского матча вырвали победу 3:2. Ловрен в той игре заехал Рамосу локтем по голове, а после – веселился в прямом эфире инстаграма и оскорблял испанца.
УЕФА дисквалифицировал Ловрена за плохое поведение на один матч и оштрафовал хорватскую сборную. Но остался открытым вопросом о том единоборстве Рамоса и Ловрена в игре.
Через пару лет на прямой вопрос о мести за Салаха Ловрен ответил с явным намеком: «Вполне возможно. Он намеренно травмировал моего друга, пришло время заплатить за это. Это была борьба за верховой мяч, и мой локоть прилетел в голову Рамосу. Сказал ему, что мы в расчете».
А как на это отреагировал Салах? Ответ Ловрена: «Не скажу. Но он посмеялся».