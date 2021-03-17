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Серхио Рамос
Лукас Васкес
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#Реал #Футбол #Лига чемпионов #Реал #Серхио Рамос #Лукас Васкес

Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️

30 минут назад

На 60 минуте Рамос забил с пенальти «Аталанте». И необычно отпраздновал с Лукасом Васкесом: рукопожатие через ноги и имитация питья из невидимых чашек.

Васкес сказал, что перед матчем они пили кофе и решили, если забьют, отпразднуют гол в стиле кофе-тайм.

Они давно дружат – с момента, как Васкес попал в основу «Реала» (2015 год). Плюс вместе играют за сборную Испании.

У них есть еще одно необычное празднование. Отсылка к баскетболу: «Мы договорились об этом праздновании в тренажерном зале. Мы просто любим НБА и их приветствия».

Перед этим сезоном они поспорили, кто забьет больше голов. Рамос забил 4, Васкес – 2. Зато у Васкеса 7 голевых передач (но они не считаются в споре).

Еще у обоих этим летом заканчиваются контракты с «Реалом», и оба пока их не продлили. 

Все фото: Твиттер Реала
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