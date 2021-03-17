Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️

На 60 минуте Рамос забил с пенальти «Аталанте». И необычно отпраздновал с Лукасом Васкесом: рукопожатие через ноги и имитация питья из невидимых чашек.

Васкес сказал, что перед матчем они пили кофе и решили, если забьют, отпразднуют гол в стиле кофе-тайм.