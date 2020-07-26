Рамос повторил походку Конора, а потом позвал его на тренировку «Реала»
Все началось с тренировки «Реала». Серхио Рамос забил гол, а потом спародировал походку Конора Макгрегора (сам Конор ее украл и распиарил). До этого Рамос уже повторял походку Конора в матче. Конор позже отреагировал на видео и ответил, что ему понравился удар Рамоса.
«Что думаешь, Серхио Рамос?» – подписал Конор ответный пост с видео, где сам забивает гол. Рамос быстро отреагировал: «Топ-класс, друг. Не хочешь потренироваться с «Реалом»? Присоединяйся в любое время». Макгрегор ответил, что в следующий раз обязательно заглянет.
Еще раньше Рамос и Конор просто обменивались фотографиями с отдыха. Макгрегор показал, как отдыхает с алкоголем и сигаретой. Рамос в ответ просто скопировал его позу. Скриншоты из их аккаунтов в инстаграме публиковала Marca.
Сам Конор давно связан с «Реалом». Еще в 2016-м клуб хотел организовать турнир UFC с его участием на «Бернабеу». Тогда на это влияла дружба Конора и Криштиану Роналду. Во многом из-за Роналду Конор определился и с любимым клубом в футболе – только им стал «МЮ».