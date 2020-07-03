Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок
В 2012-м Рамос пробил так криво, что стал мемом
В полуфинале ЛЧ-2012 играли «Реал» и «Бавария». Первый матч выиграла «Бавария» (2:1), второй – «Реал» с таким же счетом. Все решалось в серии пенальти, где удар от «Реала» смазал Серхио Рамос. До него не забили Роналду и Кака, и «Реал» проиграл серию со счетом 1:3. Всем запомнился именно пенальти Серхио Рамоса, потому что мяч улетел сильно выше ворот. Очень сильно выше:
На ютубе висит семисекундное видео как раз из 2012-го. Сейчас у него 1,4 миллиона просмотров, а миллион набежал уже в первые три дня. Там Рамос промахивается с пенальти, а мяч якобы прилетает в корреспондентов Sky Sports в другой стране. В нем еще и скрытая отсылка к такому же промаху Адама из «Ливерпуля» в матче против «Кардиффа».
Сам Рамос много реагировал на тот удар. «В футболе нет времени жалеть себя», – так он сказал через несколько дней после игры с «Баварией». Еще одна цитата: «Если бы мне завтра пришлось снова бить пенальти в такой ситуации, я пошел бы. Попытка выйти в финал в серии пенальти – это еще и давление. Но у меня с этим все в порядке».
Еще Рамос вспоминал: «Ты всегда помнишь боль и весь негатив после чего-то подобного». После того удара фанаты в шутку находили мяч на других планетах и сравнивали расстояние от земли с астероидами. Разговоры об этом продолжаются даже в 2020-м. В мае человек написал, что наткнулся на мяч в Новой Зеландии.
Больше всего мемов именно с космосом.
Следующий пенальти Рамос забил паненкой. Теперь он всегда подстраивается под вратарей
Рамос исправился уже на Евро-2012. Сразу после матча с «Баварией» он пообещал старшему брату Рене и другу Хесусу Навасу, что следующий пенальти обязательно пробьет паненкой. В полуфинале Евро Испания играла с Португалией – там Рамос и реализовал задумку. Тогда же он подтвердил, что запланировал все именно после игры с «Баварией».
«Конечно, это рискованно, но я видел движение вратаря. Был почти уверен, что он пойдет в один или в другой угол. Получилось удачно и здорово для меня». Позже его хвалил уже сам Антонин Паненка (изобретатель удара), но Рамос всегда бьет по-разному.
Уже в 2020-м Игорь Акинфеев объяснял, что сейчас направление удара от Рамоса невозможно угадать. Он всегда играет по вратарю и спокойно отказывается от удара паненкой – как тут:
Рамос мог бить паненкой хоть каждый удар, но соперники это выучили. «Мне нравится так делать. Надеюсь, что продолжу, но нельзя воспринимать все это по-обычному. Вратари все чаще остаются на ногах, поэтому, возможно, мне придется отложить паненку в следующий раз», –говорил Рамос, когда забил так несколько раз подряд. Больше на одном ударе он не зацикливается.
Даниэл Субашич – один из немногих вратарей, которые отбивали пенальти Рамоса. В игре за сборную Хорватии он сделал это из-за коллективной помощи партнеров. «Срна сослался на Модрича и сказал, что Рамос часто бьет пенальти вправо. Поэтому я просто подождал, дернулся туда и поймал мяч. Спасибо Модричу и нашему капитану», – рассказывал Субашич.
За всю карьеру в игровое время Рамос не забил только три пенальти – два в сборной, один в «Реале». Давид Сория был в воротах в 2018-м, когда Рамос попал в перекладину в матче против «Севильи». В 2020-м Сория играет уже в «Хетафе». Пока он последний вратарь, который пропустил пенальти от Рамоса. «Реал» выиграл 1:0 и оторвался от «Барселоны» на четыре очка.
«Когда он пошел к точке, я ожидал удар паненкой. Думал, что он будет подражать Месси, но он этого не сделал», – грустил Сория после матча. С момента промаха в 2018-м Рамос забил все 20 пенальти в играх за «Реал» (15) и сборную Испании (5). Еще Рамос приближается к сотому голу за клуб. Сейчас у него 98 голов за «Реал» во всех турнирах.
UPD. Рамос забил еще один гол с пенальти – теперь в ворота «Атлетика».