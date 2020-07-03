Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок

На ютубе висит семисекундное видео как раз из 2012-го. Сейчас у него 1,4 миллиона просмотров, а миллион набежал уже в первые три дня. Там Рамос промахивается с пенальти, а мяч якобы прилетает в корреспондентов Sky Sports в другой стране. В нем еще и скрытая отсылка к такому же промаху Адама из «Ливерпуля» в матче против «Кардиффа».

Сам Рамос много реагировал на тот удар. «В футболе нет времени жалеть себя», – так он сказал через несколько дней после игры с «Баварией». Еще одна цитата: «Если бы мне завтра пришлось снова бить пенальти в такой ситуации, я пошел бы. Попытка выйти в финал в серии пенальти – это еще и давление. Но у меня с этим все в порядке».

Еще Рамос вспоминал: «Ты всегда помнишь боль и весь негатив после чего-то подобного». После того удара фанаты в шутку находили мяч на других планетах и сравнивали расстояние от земли с астероидами. Разговоры об этом продолжаются даже в 2020-м. В мае человек написал, что наткнулся на мяч в Новой Зеландии.