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Конор украл идею фирменной походки, а потом сделал ее узнаваемым брендом
Бывший рестлер давно показал походку миллиардера
Первым человеком с такой походкой стал рестлер Винс Макмэн. Он еще в 90-е сделал походку миллиардера, которую позже и скопировал Конор. У походки Макмэна было несколько вариаций и вариантов использования – он не привязывал ее к конкретному моменту. Сейчас Макмэн больше в тени: занимается бизнесом, вкладывается в рестлинг и футбол.
В его исполнении это было так:
В хороший день Конор повторяет походку:
Конор не скрывает, что украл походку у Макмэна. И тут же говорит, что создал ее: «Я думаю, что Винс Макмэн должен расстраиваться и обижаться. Только я не вспоминаю о нем. Я украл его походку, эта походка теперь моя. Винс или кто-то другой из WWE ничего не будут с этим делать. Это моя походка. Я сделал ее».
Спор за походку – повод для приглашения Макгрегора в рестлинг. Там его появление предвкушает топ-менеджер WWE Пол Левек: «Думаю, что Конор Макгрегор против Винса Макмэна с их прогулкой миллиардера – состязание для небес. Конор подходит для мира спортивных единоборств. Характером он напоминает то, что делаем мы».
Вспоминает о Коноре и бывший боец UFC Мэтт Риддл. Сейчас он тоже выступает в WWE. «Давайте честно: Винс – автор и оригинал. Его банковский счет, вероятно, намного больше, чем у Конора. Конор – образец и борец. Он может создать много противоречий. Такой походкой Конор сбивает вас с толку, поэтому в его исполнении такая походка выглядит пугающе».
Походка – ключевая часть образа Конора
Конор часто экспериментировал с выходами и празднованиями. На один из боев в UFC он выходил под трогательную песню. По пути подпрыгивал, показывал удары, а потом просто изобразил застывший взгляд и смотрел в камеру (на видео ниже – 1:13). Запомнилось, но до походки миллиардера все равно не дотягивает.
Конор показывал уроки походки даже в гостях у Ивана Урганта, когда приезжал в Москву. Отличие Конора от Винса – походка стала узнаваемой и продаваемой частью спортивного бренда. Позже походка Конора получила признание в музыке. Это рэп-видео лайкал и сам Макгрегор, а на ютубе оно собрало 381 тысячу просмотров.
Ее ставят даже на светофорах, когда людям можно переходить дорогу. Такой же образ Конора идеально подошел и для рекламы. Там походку миллиардера исполняет даже мультяшный Макгрегор.
Теперь походку повторяют все (и упоминают Конора)
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