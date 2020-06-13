Конор украл идею фирменной походки, а потом сделал ее узнаваемым брендом

Конор не скрывает, что украл походку у Макмэна. И тут же говорит, что создал ее: «Я думаю, что Винс Макмэн должен расстраиваться и обижаться. Только я не вспоминаю о нем. Я украл его походку, эта походка теперь моя. Винс или кто-то другой из WWE ничего не будут с этим делать. Это моя походка. Я сделал ее».

Спор за походку – повод для приглашения Макгрегора в рестлинг. Там его появление предвкушает топ-менеджер WWE Пол Левек: «Думаю, что Конор Макгрегор против Винса Макмэна с их прогулкой миллиардера – состязание для небес. Конор подходит для мира спортивных единоборств. Характером он напоминает то, что делаем мы».

Вспоминает о Коноре и бывший боец UFC Мэтт Риддл. Сейчас он тоже выступает в WWE. «Давайте честно: Винс – автор и оригинал. Его банковский счет, вероятно, намного больше, чем у Конора. Конор – образец и борец. Он может создать много противоречий. Такой походкой Конор сбивает вас с толку, поэтому в его исполнении такая походка выглядит пугающе».

Походка – ключевая часть образа Конора

Конор часто экспериментировал с выходами и празднованиями. На один из боев в UFC он выходил под трогательную песню. По пути подпрыгивал, показывал удары, а потом просто изобразил застывший взгляд и смотрел в камеру (на видео ниже – 1:13). Запомнилось, но до походки миллиардера все равно не дотягивает.