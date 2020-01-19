У Конора уже был сверхбыстрый нокаут – за 13 секунд укладывал Альдо
На UFC 246 Конор Макгрегор победил Дональда Серроне всего за 40 секунд. Это показалось одним мигом, учитывая внимание к возвращению Макгрегора. Ожидаемого зрелища не получилось – поэтому быстрый итог понравился не всем. Добивает впечатление другой факт: в карьере Макгрегора в UFC уже был успех, который выглядел еще мимолетнее доминирования над Серроне. Еще и вышло это в одном из главных поединков 2015 года.
В главном бою вечера на UFC 194 в Лас-Вегасе Конор Макгрегор встречался с Жозе Альдо. До этого в карьере Альдо случилось только одно поражение – да и то произошло в другой весовой категории и за десять лет до встречи с Конором. Альдо подходил к поединку с Макгрегором непобедимым и безоговорочным фаворитом. Конор испортил ему весь победный путь и надломил уверенность.
Поединок Макгрегора и Альдо продлился всего 13 секунд. Макгрегор попал по сопернику всего один раз – и этого хватило для красивого нокаута. «Он силен и быстр, но точность превосходит мощность, а время – скорость», – делился впечатлениями Конор, когда его спрашивали об итогах боя. Тогда Альдо сразу сказал, что теперь ему нужен реванш. Бывший чемпион не посчитал такой стремительный итог нормальным явлением.
«Каждый, кто знает меня, мою семью, моих друзей в спортзале – тот помнит, что я всегда говорил о возможном проигрыше. Однажды проиграю, я приму свое поражение, но только не этому парню. Это причиняет боль больше всего», – рассказывал Альдо уже через время после поединка с Конором. Тогда же он говорил, что предпочел бы проиграть Фрэнки Эдгару или Чаду Мендесу – менее известным и не таким дерзким бойцам.
Карьера Альдо надломилась именно после встречи с Макгрегором. Потом он дважды проиграл Максу Холлуэю в 2017-м. Дальше Альдо набрал поражения от Александра Волкановски и Марлона Мораиса – с таким багажом он сейчас готовится к следующим карьерным вызовам. Реванш с Конором почти невозможен: по известности и медийности Конор для Альдо уже недосягаем. Только проигравший чемпион все равно об этом мечтает.
В июле 2016-го Альдо говорил, что найдет Конора даже за пределами UFC: «Факт в том, что реванш все равно состоится, пока этот парень есть в UFC. Заберу пояс, опять стану чемпионом, поднимусь в более тяжелый дивизион – тогда UFC все организует. Мне все равно на вес. Если Макгрегор уйдет из спорта, то мы встретимся на улице. Мы все равно с ним подеремся, где бы это не произошло».
Сам Конор поддерживает Альдо, когда на него наезжают журналисты и фанаты. В 2019-м тот спустился в легчайший вес, проиграл дебютный бой и получил тонну критики. Но не от Макгрегора: «Похоже, что у него все под контролем. Он стал намного легче, но это получается только в течение длительного периода времени и с полнейшей самоотдачей. Респект за такое! Я желаю ему всего самого хорошего. Буду рад увидеть его в этом дивизионе».