У Конора уже был сверхбыстрый нокаут – за 13 секунд укладывал Альдо

На UFC 246 Конор Макгрегор победил Дональда Серроне всего за 40 секунд. Это показалось одним мигом, учитывая внимание к возвращению Макгрегора. Ожидаемого зрелища не получилось – поэтому быстрый итог понравился не всем. Добивает впечатление другой факт: в карьере Макгрегора в UFC уже был успех, который выглядел еще мимолетнее доминирования над Серроне. Еще и вышло это в одном из главных поединков 2015 года.

В главном бою вечера на UFC 194 в Лас-Вегасе Конор Макгрегор встречался с Жозе Альдо. До этого в карьере Альдо случилось только одно поражение – да и то произошло в другой весовой категории и за десять лет до встречи с Конором. Альдо подходил к поединку с Макгрегором непобедимым и безоговорочным фаворитом. Конор испортил ему весь победный путь и надломил уверенность.

Поединок Макгрегора и Альдо продлился всего 13 секунд. Макгрегор попал по сопернику всего один раз – и этого хватило для красивого нокаута. «Он силен и быстр, но точность превосходит мощность, а время – скорость», – делился впечатлениями Конор, когда его спрашивали об итогах боя. Тогда Альдо сразу сказал, что теперь ему нужен реванш. Бывший чемпион не посчитал такой стремительный итог нормальным явлением.