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Конор снова завершил карьеру. В предыдущие разы он быстро возвращался и дрался
Последние месяцы были насыщенными для Конора. Он задирал Хабиба и Фергюсона в твиттере, соглашался на бои с Андерсоном и Мэйвезером, тренировался и говорил, как ждет свой следующий бой. И вот внезапная бомба от Конора в твиттере:
«Привет, ребята. Я решил завершить карьеру. Спасибо вам за эти удивительные воспоминания. Какое классное время мы пережили. Это фотография меня и мамы в Лас-Вегасе после того, как я стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, мама, я люблю тебя. Все, что вам нужно, это любовь».
Так отреагировал Дэйна Уайт: «Не нужно драться, если Конор Макгрегор, Джон Джонс и Хорхе Масвидаль хотят отдохнуть и уйти. Я понимаю это». Хотя еще совсем недавно Уайт сказал, что самый умный ход для Конора сейчас – бой с победителем пары Хабиба и Гэтжи.
Конор не первый раз завершает карьеру. Так было в предыдущие разы:
Апрель 2016-го. Конор впервые ушел из спорта, объявив об этом в твиттере: «Я ухожу на пенсию молодым. Всем спасибо. Еще увидимся».
Через некоторое время Дэйна Уайт объявил о бое Конора и Нэйта Диаса. В августе того же года они подрались – Конор победил.
Март-2019. Конор снова уходит из спорта:
«Ребята, небольшое объявление. Я завершаю спортивную карьеру. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Всем пина коладу за мой счет, друзья».
Пока не ясно, что это было и вернется ли Конор еще раз. Хотя у Гэтжи все же есть теория: «К счастью, старики все еще прячутся в своих домах. Этот парень в очередном запое. Его виски – полное дерьмо».