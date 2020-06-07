Конор снова завершил карьеру. В предыдущие разы он быстро возвращался и дрался

Последние месяцы были насыщенными для Конора. Он задирал Хабиба и Фергюсона в твиттере, соглашался на бои с Андерсоном и Мэйвезером, тренировался и говорил, как ждет свой следующий бой. И вот внезапная бомба от Конора в твиттере:

«Привет, ребята. Я решил завершить карьеру. Спасибо вам за эти удивительные воспоминания. Какое классное время мы пережили. Это фотография меня и мамы в Лас-Вегасе после того, как я стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, мама, я люблю тебя. Все, что вам нужно, это любовь».