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Серхио Рамос
№4
Защитник
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Команда
Реал
Возраст
35
Рост
183
Вес
73
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Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
#Испания
24 мая, 15:49
«Реал» выиграл Класико без основных защитников. Но «Барса» создала кучу моментов
#Реал
11 апреля, 01:49
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
#Реал
17 марта, 02:50
Почему «Реал» упал в кризис? Объясняют эксперты по клубу
#Реал
09 декабря 2020, 17:35
Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
#Серхио Рамос
15 ноября 2020, 00:52
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
🔥 Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк
#Шахтер
21 октября 2020, 22:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42
Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
09 октября 2020, 12:14
Все голы «Ман Сити» – это ошибки разных защитников «Реала»
#Реал
07 августа 2020, 22:42
Рамос повторил походку Конора, а потом позвал его на тренировку «Реала»
#Конор Макгрегор
26 июля 2020, 14:56
Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок
#Серхио Рамос
03 июля 2020, 14:05
«Реал» почти повторил креативный пенальти от «Барселоны». Рамос и Бензема разыграли мяч, но судья отменил гол
#Реал
17 июля 2020, 04:10
Рамос и Модрич покупают бронзовых муравьев за 5000 евро. Что?
#Футбол
05 ноября 2019, 19:42
Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты
#деньги
02 апреля 2019, 16:38
#деньги
02 апреля 2019, 16:38