🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
Серхио Рамос уходит из «Реала» – спустя почти 16 лет в Мадриде. Кажется, не договорился по контракту с Пересом, но важно подсветить другое: в последнем сезоне Рамос сдал по здоровью и попал на войну с травмами. Суммарно он уже пропустил 150 дней (цифры Transfermarkt) – и это рекордный показатель за время в «Реале».
Восемь разных болячек в сезоне-2020/21:
Рамосу – 35 лет. В этом сезоне он провел в Примере только 15 матчей (все – в старте, но один не доигран). Последний раз Рамос выходил на поле в начале мая, когда «Реал» играл в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси». Последний выход в Примере – в марте. По данным Transfermarkt, в этом сезоне Рамос пропустил 35 матчей.
Из-за травм Рамос мимо Евро-2020. Эту тему он обсудил с главным тренером Луисом Энрике: решили, что нужно поберечь здоровье. Объяснение из твиттера: «Мне больно, что не помогу сборной, но в моем случае лучше всего отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году».
Рамос дважды выпадал на 70+ дней. Так было в сезонах-2009/10 и -15/16:
- в сезоне-2009/10 попал с травмой ахилла на лето, поэтому ничего не пропустил (отыграл в Примере 33 матча);
- в сезоне-15/16 осенью мучился с плечом, но провел 23 матча в Примере (это его второй наименьший показатель за 10 последних сезонов).