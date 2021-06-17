Серхио Рамос
Примера
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#Серхио Рамос #Примера #Реал

🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда

5 часов назад

Серхио Рамос уходит из «Реала» – спустя почти 16 лет в Мадриде. Кажется, не договорился по контракту с Пересом, но важно подсветить другое: в последнем сезоне Рамос сдал по здоровью и попал на войну с травмами. Суммарно он уже пропустил 150 дней (цифры Transfermarkt) – и это рекордный показатель за время в «Реале».

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Рамосу – 35 лет. В этом сезоне он провел в Примере только 15 матчей (все – в старте, но один не доигран). Последний раз Рамос выходил на поле в начале мая, когда «Реал» играл в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси». Последний выход в Примере – в марте. По данным Transfermarkt, в этом сезоне Рамос пропустил 35 матчей.

Из-за травм Рамос мимо Евро-2020. Эту тему он обсудил с главным тренером Луисом Энрике: решили, что нужно поберечь здоровье. Объяснение из твиттера: «Мне больно, что не помогу сборной, но в моем случае лучше всего отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году».

Рамос дважды выпадал на 70+ дней. Так было в сезонах-2009/10 и -15/16:

  • в сезоне-2009/10 попал с травмой ахилла на лето, поэтому ничего не пропустил (отыграл в Примере 33 матча);
  • в сезоне-15/16 осенью мучился с плечом, но провел 23 матча в Примере (это его второй наименьший показатель за 10 последних сезонов).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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