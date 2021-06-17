🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда

Рамосу – 35 лет. В этом сезоне он провел в Примере только 15 матчей (все – в старте, но один не доигран). Последний раз Рамос выходил на поле в начале мая, когда «Реал» играл в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси». Последний выход в Примере – в марте. По данным Transfermarkt, в этом сезоне Рамос пропустил 35 матчей.

Из-за травм Рамос мимо Евро-2020. Эту тему он обсудил с главным тренером Луисом Энрике: решили, что нужно поберечь здоровье. Объяснение из твиттера: «Мне больно, что не помогу сборной, но в моем случае лучше всего отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году».

Рамос дважды выпадал на 70+ дней. Так было в сезонах-2009/10 и -15/16: