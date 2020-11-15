Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
Швейцария сыграла 1:1 с Испанией в Лиге наций, хотя заканчивала матч в меньшинстве. Серхио Рамос в этой игре установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную (177). Он же поучаствовал и в основных событиях этой игры. На 57-й минуте Рамос пробил пенальти, но Янн Зоммер вытащил мяч из угла. 80-я минута: новый пенальти – новый сейв Зоммера.
Серхио Рамос имел серию из 25 забитых пенальти подряд. Она длилась с момента его промаха в игре с «Севильей» в мае 2018 года. В том матче Рамос попал в штангу. В 2020 году Рамос забил семь пенальти: был у него гол и в Лиге наций – в матче против Украины (4:0). До игры со Швейцарией за карьеру Рамос смазал только три пенальти. Теперь – пять.
Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок
До этого Янн Зоммер никогда не отбивал пенальти в матчах за взрослую сборную Швейцарии. Transfermarkt формально записывает ему сейв на ЧМ-2018 в матче против сборной Коста-Рики. В той игре Брайан Руис пробил в перекладину, мяч от нее срикошетил в голову Зоммеру и все-таки закатился в ворота. Теперь Зоммер – первый вратарь, который отбил два пенальти от Рамоса.
В этом же матче Рамос вытащил мяч из пустых ворот:
Рамос стал основным пенальтистом и в «Реале», когда из клуба ушел Криштиану Роналду. Он рассказывал: «С радостью взял на себя эту роль. Удар паненкой – способ сделать это красиво. Но я не хочу обижать вратарей». Рамос отметился последним реализованным пенальти в игре против «Барселоны» в Примере. Тогда его «Реал» выиграл со счетом 3:1.
Испанию хватило только на один гол.