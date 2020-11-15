Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд

Швейцария сыграла 1:1 с Испанией в Лиге наций, хотя заканчивала матч в меньшинстве. Серхио Рамос в этой игре установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную (177). Он же поучаствовал и в основных событиях этой игры. На 57-й минуте Рамос пробил пенальти, но Янн Зоммер вытащил мяч из угла. 80-я минута: новый пенальти – новый сейв Зоммера.

Серхио Рамос имел серию из 25 забитых пенальти подряд. Она длилась с момента его промаха в игре с «Севильей» в мае 2018 года. В том матче Рамос попал в штангу. В 2020 году Рамос забил семь пенальти: был у него гол и в Лиге наций – в матче против Украины (4:0). До игры со Швейцарией за карьеру Рамос смазал только три пенальти. Теперь – пять.

Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок

До этого Янн Зоммер никогда не отбивал пенальти в матчах за взрослую сборную Швейцарии. Transfermarkt формально записывает ему сейв на ЧМ-2018 в матче против сборной Коста-Рики. В той игре Брайан Руис пробил в перекладину, мяч от нее срикошетил в голову Зоммеру и все-таки закатился в ворота. Теперь Зоммер – первый вратарь, который отбил два пенальти от Рамоса.