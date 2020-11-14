Серхио Рамос
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Криштиану Роналду
Джанлуиджи Буффон
Ахмед Хассан
Испания
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#Серхио Рамос #Футбол #Криштиану Роналду #Лига наций #Испания #Джанлуиджи Буффон #Ахмед Хассан

Рамос установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную

вчера, 23:35

Матч Испании и Швейцарии в Лиге наций стал для Серхио Рамоса 177-м в составе сборной. По этому показателю он вышел на первое место среди всех игроков в Европе.

Рамос обошел Джанлуиджи Буффона (176). К их показателю приближается Криштиану Роналду (169).

Мировой рекорд по количеству матчей за сборную удерживает египтянин Ахмед Хассан – 184. Ему 45 лет. Хассан не выступал за сборную с 2012 года.

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