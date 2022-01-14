Альфонсо Дэвис
Бундеслига
Бавария
«Бавария» исключила 21-летнего Дэвиса из состава из-за проблем с сердцем. Они начались после перенесенного коронавируса
23 минуты назад
Альфонсо Дэвис на неопределенный срок выведен из состава «Баварии». Клуб объявил, что во время обследования у него выявили признаки легкого миокардита (воспаления сердца).
В заявлении подчеркивается, что ситуация не критичная – речь идет только о признаках заболевания. Тем не менее Дэвиса не будет в составе «ближайшие недели».
Заболевание выявили после перенесенного Дэвисом коронавируса. Он сдал положительный тест 5 января и после этого находился на изоляции.
- Дэвису 21 год. Это основной игрок «Баварии», который провел в этом сезоне 23 матча за клуб.
- Он выступает в команде с 2019 года, за это время сыграл в 107 играх, забил пять голов и отдал 18 ассистов.
- Трижды выигрывал с «Баварией» чемпионат Германии, дважды – Кубок, один раз – Лигу чемпионов.
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