«Бавария» исключила 21-летнего Дэвиса из состава из-за проблем с сердцем. Они начались после перенесенного коронавируса

Альфонсо Дэвис на неопределенный срок выведен из состава «Баварии». Клуб объявил, что во время обследования у него выявили признаки легкого миокардита (воспаления сердца).

В заявлении подчеркивается, что ситуация не критичная – речь идет только о признаках заболевания. Тем не менее Дэвиса не будет в составе «ближайшие недели».

Заболевание выявили после перенесенного Дэвисом коронавируса. Он сдал положительный тест 5 января и после этого находился на изоляции.