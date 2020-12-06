Альфонсо Дэвис

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Футбол
«Бавария» исключила 21-летнего Дэвиса из состава из-за проблем с сердцем. Они начались после перенесенного коронавируса
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
#Футбол
Футбол
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
#Килиан Мбаппе
Футбол
Премьер-министр Канады поздравил Дэвиса с победой в ЛЧ. Тот попросил его пустить в страну
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Месси и Роналду впервые оказались на одной обложке компьютерной игры
#Лионель Месси
Футбол
Альфонсо Дэвис – первый канадец, который победил в Лиге чемпионов
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Дэвис установил рекорд по максимальной скорости в Бундеслиге
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Холанд, Санчо, Винисиус – среди претендентов на Golden Boy. Россиян и представителей РПЛ в списке нет
#Golden Boy