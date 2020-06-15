Холанд, Санчо, Винисиус – среди претендентов на Golden Boy. Россиян и представителей РПЛ в списке нет

Стала известна сотня претендентов на Golden Boy – награду лучшему молодому игроку года в Европе.

В списке есть такие футболисты, как Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо, Винисиус Жуниор, Ансу Фати и Альфонсо Дэвис.

Посмотреть всю сотню можно здесь. Россиян и представителей РПЛ там нет.