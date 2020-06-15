Golden Boy
Джейдон Санчо
Винисиус Жуниор
Эрлинг Холанд
Ансу Фати
Альфонсо Дэвис
Холанд, Санчо, Винисиус – среди претендентов на Golden Boy. Россиян и представителей РПЛ в списке нет
15 июня 2020, 17:25
Стала известна сотня претендентов на Golden Boy – награду лучшему молодому игроку года в Европе.
В списке есть такие футболисты, как Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо, Винисиус Жуниор, Ансу Фати и Альфонсо Дэвис.
Посмотреть всю сотню можно здесь. Россиян и представителей РПЛ там нет.
- Финальный список из 20 претендентов объявят 15 октября.
- В прошлом году награду получил Жоау Фелиш.
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