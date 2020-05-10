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#Бавария #Футбол #коронавирус #Бундеслига #Альфонсо Дэвис #Томас Мюллер #Ханс-Дитер Флик #Мирослав Клозе

«Бавария» показывает, как работать во время коронавируса: продлила три контракта и нашла помощника тренеру

10 мая, 21:34
Илья Егоров

официальный сайт Баварии

Коронавирус приостановил футбол. Сейчас, пока большинство лиг только думают о возобновлении сезона, известно, что Бундеслига возобновится в середине мая.

В этой ситуации немецкие клубы (как правило) действуют очень аккуратно: тренируются в индивидуальном режиме, почти не проявляют никакой прочей активности. «Бавария» уверенно ломает рабочий шаблон: она идеально воспользовалась паузой и сделал несколько важных шагов.

Первый – продлила контракт с Томасом Мюллером до 2023 года. Важная новость, учитывая нежелание продлевать контракт еще прошлой осенью:

«Осенью я не собирался продлевать контракт.Был период, когда я не играл в стартовом составе шесть матчей подряд. Это был сложный этап для меня.Со сменой тренера и другим стилем игры все сложилось успешно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле, нам это удается».

Второй – продлила контракт с Хансом-Дитером Фликом до 2023 года.

Третий – продлила контракт с Альфонсо Дэвисом. Изначально соглашение действовало до 2023 года. Новое – до 2025-го.

Четвертый – нашла помощника Флику. До июня-2021 в его тренерском штабе будет работать Мирослав Клозе.

А вот еще две прекрасные новости для «Баварии», о которых говорят СМИ:

1. Во время коронавируса «Бавария» существенно продвинулась в переговорах по новому контракту с Тиаго.

2. «Бавария» договорилась с Лероем Сане – Флик лично звонил ему и за 30 минут убедил перейти в «Баварию» в следующее трансферное окно.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Ханс-Дитер Флик
#Мирослав Клозе