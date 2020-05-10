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«Бавария» показывает, как работать во время коронавируса: продлила три контракта и нашла помощника тренеру
Коронавирус приостановил футбол. Сейчас, пока большинство лиг только думают о возобновлении сезона, известно, что Бундеслига возобновится в середине мая.
В этой ситуации немецкие клубы (как правило) действуют очень аккуратно: тренируются в индивидуальном режиме, почти не проявляют никакой прочей активности. «Бавария» уверенно ломает рабочий шаблон: она идеально воспользовалась паузой и сделал несколько важных шагов.
Первый – продлила контракт с Томасом Мюллером до 2023 года. Важная новость, учитывая нежелание продлевать контракт еще прошлой осенью:
«Осенью я не собирался продлевать контракт.Был период, когда я не играл в стартовом составе шесть матчей подряд. Это был сложный этап для меня.Со сменой тренера и другим стилем игры все сложилось успешно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле, нам это удается».
Второй – продлила контракт с Хансом-Дитером Фликом до 2023 года.
Третий – продлила контракт с Альфонсо Дэвисом. Изначально соглашение действовало до 2023 года. Новое – до 2025-го.
Четвертый – нашла помощника Флику. До июня-2021 в его тренерском штабе будет работать Мирослав Клозе.
А вот еще две прекрасные новости для «Баварии», о которых говорят СМИ:
1. Во время коронавируса «Бавария» существенно продвинулась в переговорах по новому контракту с Тиаго.
2. «Бавария» договорилась с Лероем Сане – Флик лично звонил ему и за 30 минут убедил перейти в «Баварию» в следующее трансферное окно.