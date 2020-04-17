Кингсли Коман приехал на тренировку не на Audi. За это в «Баварии» штрафуют

На одно из занятий Кингсли Коман приехал на McLaren. Но у клуба сотрудничество с Audi (компания владеет 8,3% акций «Баварии»), поэтому, как пишет Bild, игрока оштрафуют.

Коман извинился перед клубом. Говорит, что у его Audi повреждено боковое стекло, поэтому он приехал на другом авто.