Кингсли Коман
Бундеслига
Бавария
Кингсли Коман приехал на тренировку не на Audi. За это в «Баварии» штрафуют
17 апреля, 10:11
Уже с шестого апреля «Бавария» тренируется в маленьких группах на трех полях. Вот, например, так играют в футбольный дартс.
На одно из занятий Кингсли Коман приехал на McLaren. Но у клуба сотрудничество с Audi (компания владеет 8,3% акций «Баварии»), поэтому, как пишет Bild, игрока оштрафуют.
Коман извинился перед клубом. Говорит, что у его Audi повреждено боковое стекло, поэтому он приехал на другом авто.
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