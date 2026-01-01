Мирослав Клозе

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Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»
#Мирослав Клозе
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«Бавария» показывает, как работать во время коронавируса: продлила три контракта и нашла помощника тренеру
#Бавария
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