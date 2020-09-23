Игроки «Майнца» бойкотируют тренировку. В поддержку лидера, который выбивает у клуба деньги
Венгерский форвард «Майнца» Адам Салаи долго выступал за «Майнц» в начале 2010-х, потом провел несколько сезонов в «Хоффенхайме». В сезоне-2019/20 – вернулся в «Майнц», где забил всего один гол, но готовился к новому чемпионату.
Сейчас, как пишет Sportbild, Салаи был отстранен в понедельник и освобожден от тренировок. Клуб настаивает, что причины этого – исключительно спортивные. У игроков – другая версия: Салаи пытался решить вопрос о выплате денег, от которых игроки в свое время отказались, согласившись на отсрочку.
Сразу несколько источников, например, Welt и Totalgermanfussball.com описывают ситуацию подробнее со ссылкой на Bild. Хронология следующая:
• В марте во время коронавирусного кризиса игроки «Майнца» отказались от процентной доли зарплаты с возможностью возврата денег, когда ситуация вернется в норму.
• В конце прошлой недели, спортивный директор «Майнца» Рувен Шредер сообщил игрокам, что в ближайшее время выплат не будет, поскольку финансовое положение клуба остается нестабильным. Это сильно не понравилось Салаи, который потребовал вернуть причитающиеся по контракту деньги.
• В матче первого тура против «Лейпцига» Салаи за «Майнц» не играл.
• В понедельник Шредер рассказал: Салаи не числится в планах клуба, маловероятно, что он получит нужное ему игровое время, учитывая, что Венгрия может сыграть на Евро (впереди – стыки с Болгарией). Салаи предложено сменить клуб.
• На утреннюю тренировку в среду Салаи пришел, но был отправлен заниматься с тренером по реабилитации.
• Дневная тренировка была назначена на 16:00, игроков также ждали представители прессы и сотрудники клуба. Через час пресс-служба объявила, что тренировка не состоится. Так игроки выражают недовольство вокруг ситуации с Салаи.
Клуб официально никак не комментирует ситуацию. «Майнц» традиционно считается в Германии довольно тихим клубом, вокруг которого редко происходят какие-либо скандалы. Тем удивительнее новости о бойкоте.
Во втором туре Бундеслиги «Майнц» примет «Штутгарт», игра запланирована на субботу, 26 сентября.