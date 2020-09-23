Игроки «Майнца» бойкотируют тренировку. В поддержку лидера, который выбивает у клуба деньги

Венгерский форвард «Майнца» Адам Салаи долго выступал за «Майнц» в начале 2010-х, потом провел несколько сезонов в «Хоффенхайме». В сезоне-2019/20 – вернулся в «Майнц», где забил всего один гол, но готовился к новому чемпионату.

Сейчас, как пишет Sportbild, Салаи был отстранен в понедельник и освобожден от тренировок. Клуб настаивает, что причины этого – исключительно спортивные. У игроков – другая версия: Салаи пытался решить вопрос о выплате денег, от которых игроки в свое время отказались, согласившись на отсрочку.