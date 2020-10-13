Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
Сандро Шварц возглавит московское «Динамо». В России будет работать еще один молодой немецкий тренер, Шварцу – всего 41 год.
Вкратце о нем:
- Играл на позиции полузащитника за «Майнц» и «Веен». И чуть-чуть за «Рот-Вайсс» из Эссена.
- Пару лет тренировал клуб низшего дивизиона «Эшборн», потом устроился тренером молодежки «Майнца».
- С 2017 по 2019 работал главным тренером «Майнца» в Бундеслиге – 14-е и 12-е места за оба сезона.
Сезон-2019/20 в Бундеслиге команда начала ужасно – восемь поражений в 11 матчах, 1:6 от «Баварии» и 0:8 от «Лейпцига». В последней игре Шварца «Майнц» летел 0:3 новичку «Униона», забил два в конце, но клуб не избежал поражения, а тренер – отставки.
«Майнц» возглавил уволенный из «Кельна» Аким Байерлорцер, и команда вдруг нашвыряла по пять голов в гостях «Хоффенхайму» и «Вердеру», но от вылета спаслась всего за тур до конца. Финишировала 13-й. Шварц в это время отдыхал. Без работы он – с ноября 2019-го.
Ставит атакующий футбол
Шварц любит, когда его игроки владеют мячом и быстро переходят в атаку, когда команда играет в зрелищный атакующий футбол. С другой стороны, запереться в обороне в Бундеслиге не так уж просто.
Даже если взглянуть на количество верховых матчей (то есть где забивалось не менее трех голов) в двух полных сезонах «Майнца», то в первом из 34-х их было 15, а во втором – 22.
«В первые шесть месяцев я очень сомневался в себе и задавал множество вопросов. Важно относиться к себе критично, – считает Шварц. – Но также нужен и штаб единомышленников. У нас были все предпосылки для вылета, было сенсацией, что мы остались в лиге. Доверие клуба важно, но сомнения – часть работы, однако из них нужно черпать энергию».
Тренируя «Майнц», он жил во Франкфурте, где базируется соперник по дерби – «Айнтрахт». Между городами – 40 км. «Моя жена из Франкфурта, поблизости находится ее семья, я вожу здесь детей в сад и на детскую площадку, – рассказывал тогда Шварц. – Но Майнц – мой дом, там я вырос и играл в футбол».
Он дружит с Клоппом, но был конфликт
Об этом вы могли читать везде, где натыкались на биографию Шварца. Они вместе играли за «Кельн», дружили, общаются и до сих пор. Но был любопытный факт, о котором Клопп рассказывал в интервью Sky Sport:
- Это было на тренировке «Майнца» – опытные игроки против молодых. Шварц трижды сбил Клоппа сзади. А поле было замерзшее и с искусственным покрытием. На вопрос Клоппа «Ты что, дурак?» тот ответил: «Что тебе надо?»
- Клопп говорит, что наклонил голову и оттолкнул ей Шварца, но у того хлынула кровь.
- Клопп хотел извиниться – Шварц его послал. Позвонил ему в тот же день, но трубку взяла мама и сказала, что сын не хочет разговаривать.
- Они помирились. Еще бы – через два месяца Клопп стал тренером и «Майнца», и Шварца. Но они действительно остались хорошими друзьями.
- «Всегда говорил – я в жизни никого не бил. Если это называть ударом, то Шварц – единственный, на кого я напал», – откровенничал Клопп.
Лучший друг – Розе, с ним жили вместе и однажды испортили бассейн
Кто не запомнил Марко Розе по прошлому сезону – наверняка запомнит по Лиге чемпионов, куда он вывел менхенгладбахскую «Боруссию» в дебютный сезон в Бундеслиге. С Розе Шварц не только играл за «Майнц», но и жил вместе в одном доме.
Шварц называет Розе лучшим другом. Как тренеры они встретились уже во втором туре сезона-2019/20. «Мы особо и не говорили про это, просто сказали: «О, матч состоится уже скоро». Но ничего особенного и не было – мы просто делали свою работу». «Боруссия» тогда выиграла 3:1.
С гораздо большим оживлением Шварц рассказывал, как они с Розе разрушили бассейн в доме, где жили. «Чья была вина? Обоих. У нас была вечеринка, и после нее мы никак не могли снизить температуру в бассейне. Пошли пятна плесени. Поссорились ли мы? Только с хозяином. Но, в конце концов, мы договорились. А бассейн снесли, зато сад стал немного больше», – смеялся Шварц.
Может запросто прийти и сыграть с фанатами в баре
Как-то раз он решил сменить обстановку и пришел летней ночью в бар в Майнце: «Пара парней меня сразу же узнала. А раз я знаю, что такое бирпонг, то подумал: «Почему бы и не сыграть раунд».
Правила бирпонга – игроки бросают шарик для пинг-понга через стол, чтобы попасть внутрь стакана, на треть наполненного пивом. Если он попадает в стакан оппонента, тот должен из этого стакана выпить.
С общением с незнакомыми людьми у Шварца дела обстоят легко: «Если они узнают меня и хотят перекинуться двумя-тремя предложениями – нет проблем. А если мне захочется, то и в бирпонг сыграть могу».
Отец Шварца – итальянец, но сын на этом языке не говорит
Сравнений с Доменико Тедеско будет предостаточно – тоже молодой тренер, тоже немец, тоже сверхпрофессионально относится к работе, тоже очень большое значение придает отношениям с игроками и так далее. Но в чем у них сильная разница – в знании языков. Тедеско – полиглот, но это явно не тема Шварца.
По его имени несложно догадаться, что у Шварца итальянские корни. Более того, отец – итальянец. «Я неплохо понимаю итальянский, но сказать на нем могу всего чуть-чуть. Я неплохо говорю по-английски, но в целом языки всегда мне давались трудно».
А в детстве вообще хотел стать водителем автобуса
Никакой романтики, но все равно сплошной позитив:
«В школу я ездил со всеми друзьями на автобусе. Нам там было так весело на задних сиденьях, что в какой-то момент все хотели стать водителями автобуса. Но потом нам как-то сказали, что ничего особо интересного в этой профессии нет».
Розовый костюм, «Титаник», Depeche Mode
Merkurist позапрошлой осенью задал Шварцу 40 коротких вопросов в честь его 40-летия. Он предпочитает, чтобы его просто называли Сандро, сразу заводится, если речь идет о справедливости и не любит стереотипное мышление.
Вместо обычного фильма посмотрел бы сериал, но предпочтет «Титаник» «Терминатору». Слушает Depeche Mode и не увлекается фейсбуком и инстаграмом. а своим худшим карнавальным костюмом называет розовую одежду из 1980-х.
Обсуждая пиковые моменты и низшие точки карьеры, Шварц отвечает так: «Пик – когда у меня крепкая связь с моими парнями, и когда я побеждаю. До сих пор так было во всех коллективах. Но приходится иметь дело и с неудачами. И важно понимать, что они могут стать поворотным моментом, когда что-то изменится к лучшему».