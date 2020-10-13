Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode

Ставит атакующий футбол

Шварц любит, когда его игроки владеют мячом и быстро переходят в атаку, когда команда играет в зрелищный атакующий футбол. С другой стороны, запереться в обороне в Бундеслиге не так уж просто.

Даже если взглянуть на количество верховых матчей (то есть где забивалось не менее трех голов) в двух полных сезонах «Майнца», то в первом из 34-х их было 15, а во втором – 22.

«В первые шесть месяцев я очень сомневался в себе и задавал множество вопросов. Важно относиться к себе критично, – считает Шварц. – Но также нужен и штаб единомышленников. У нас были все предпосылки для вылета, было сенсацией, что мы остались в лиге. Доверие клуба важно, но сомнения – часть работы, однако из них нужно черпать энергию».

Тренируя «Майнц», он жил во Франкфурте, где базируется соперник по дерби – «Айнтрахт». Между городами – 40 км. «Моя жена из Франкфурта, поблизости находится ее семья, я вожу здесь детей в сад и на детскую площадку, – рассказывал тогда Шварц. – Но Майнц – мой дом, там я вырос и играл в футбол».