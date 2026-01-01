Сандро Шварц

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Футбол
Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»
#Сандро Шварц
Футбол
«Ростов» обыграл «Динамо» – 4:1. Это первое поражение Шварца в России
#Сандро Шварц
Футбол
Сандро Шварц выиграл первый матч на посту главного тренера «Динамо»
#Сандро Шварц
Футбол
Лесовой забил за «Динамо» в ворота «Сочи». Это его третье результативное действие в трех играх в октябре
#Даниил Лесовой
Футбол
Шварц возглавил московское «Динамо»
#Сандро Шварц
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Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
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#ЧГК
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Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
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#Сандро Шварц
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