Сандро Шварц

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Футбол
Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»
#Сандро Шварц
Футбол
«Ростов» обыграл «Динамо» – 4:1. Это первое поражение Шварца в России
#Сандро Шварц
Футбол
Сандро Шварц выиграл первый матч на посту главного тренера «Динамо»
#Сандро Шварц
Футбол
Лесовой забил за «Динамо» в ворота «Сочи». Это его третье результативное действие в трех играх в октябре
#Даниил Лесовой
Футбол
Шварц возглавил московское «Динамо»
#Сандро Шварц