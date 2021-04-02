Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»

Сандро Шварц рассказал о вакцинации во время пресс-конференции. Он объяснял во время нее пропуск матча тренерского штаба «Динамо».

Это не первый тренер в России, который делает прививку «Спутником». Вакцинацию также проходил Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, а среди других официальных лиц – Никита Симонян (первый вице-президент РФС) и Александр Дюков (президент РФС).

«Спутник V» зарегистрирован в России в августе 2020-го года. Вакцинация началась в декабре, но только для отдельных групп граждан – учителей, врачей, полицейских и людей, находящихся в группах риска. С середины января сделать прививку могут все совершеннолетние желающие.