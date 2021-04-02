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#Сандро Шварц #РПЛ #Футбол #Динамо

Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»

02 апреля, 14:59

Сандро Шварц рассказал о вакцинации во время пресс-конференции. Он объяснял во время нее пропуск матча тренерского штаба «Динамо».

Это не первый тренер в России, который делает прививку «Спутником». Вакцинацию также проходил Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, а среди других официальных лиц – Никита Симонян (первый вице-президент РФС) и Александр Дюков (президент РФС).

«Спутник V» зарегистрирован в России в августе 2020-го года. Вакцинация началась в декабре, но только для отдельных групп граждан – учителей, врачей, полицейских и людей, находящихся в группах риска. С середины января сделать прививку могут все совершеннолетние желающие.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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