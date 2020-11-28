«Ростов» обыграл «Динамо» – 4:1. Это первое поражение Шварца в России

До матча с «Ростовом» у «Динамо» была четырехматчевая серия без поражений: три победы (над «Сочи», «Тамбовом» и «Локомотивом») и ничья со «Спартаком».

Игра с «Ростовом» прервала эту яркую серию. Поражение 1:4 стало первым проигрышем Сандро Шварца в статусе главного тренера «Динамо». Главным героем этой встречи стал Дмитрий Полоз, который оформил первый хет-трик в карьере.