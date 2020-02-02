«Бавария» впервые с октября оказалась на первом месте таблицы Бундеслиги

20-й тур Бундеслиги добавил интриги в чемпионскую гонку в чемпионате Германии. Во-первых, «Лейпциг», проигрывая «Гладбаху» по ходу матча со счетом 0:2, вырвал ничью (2:2), но все равно подарил шанс «Баварии» забраться на первую строчку.

Во-вторых, «Бавария» этой возможностью воспользовалась – обыграла «Майнц» (3:1) и вернулась на первую строчку таблицы впервые с октября 2019-го. В следующем туре она сыграет с «Лейпцигом».