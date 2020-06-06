Макото Хасебе
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Айнтрахт Ф
Майнц
Хасебе из «Айнтрахта» стал рекордсменом среди азиатских игроков по числу матчей в Бундеслиге
06 июня 2020, 17:34
Матч с «Майнцем» стал 309-м в карьере Макото Хасебе в Бундеслиге (играл в «Вольфсбурге», «Нюрнберге» и «Айнтрахте»). По числу игр в чемпионате Германии он вышел на первое место среди азиатских игроков – второе место занимает Бум Кун Ча (играл за «Дармштадт», «Айнтрахт» и «Байер»).
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