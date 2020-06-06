Макото Хасебе
Бундеслига
Футбол
Айнтрахт Ф
Майнц
Поделиться:
Комментарии:
0
#Макото Хасебе #Футбол #Бундеслига #Айнтрахт Ф #Майнц

Хасебе из «Айнтрахта» стал рекордсменом среди азиатских игроков по числу матчей в Бундеслиге

06 июня 2020, 17:34

Матч с «Майнцем» стал 309-м в карьере Макото Хасебе в Бундеслиге (играл в «Вольфсбурге», «Нюрнберге» и «Айнтрахте»). По числу игр в чемпионате Германии он вышел на первое место среди азиатских игроков – второе место занимает Бум Кун Ча (играл за «Дармштадт», «Айнтрахт» и «Байер»).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как раньше играли Россия и Словения
Прогноз на матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
Во сколько начнется матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Макото Хасебе
#Футбол
#Бундеслига
#Айнтрахт Ф
#Майнц