Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад

«Майнц» опубликовал на своем сайте письмо болельщика, который отказался от абонемента:

«Уже несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с клубом, потому что у меня впечатление, что я на Кубке Африки, а не на немецкой Бундеслиге. Знаю, что сейчас начнется, но я ни в коем случае не расист. Но это перебор. В последние недели в стартовом составе было девять чернокожих футболистов, а немецким талантам предоставляют все меньше и меньше шансов. Это уже не тот клуб, который мне дорог, и за который раньше проливали кровь и пот».

Клуб развернуто ответил. Вкратце – мы не сожалеем, что вы не будете ходить на матчи, и для нас не важен цвет кожи игроков: