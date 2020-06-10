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#Майнц #Бундеслига #Вест Бромвич #Чемпионшип

Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад

10 июня, 12:11

«Майнц» опубликовал на своем сайте письмо болельщика, который отказался от абонемента:

«Уже несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с клубом, потому что у меня впечатление, что я на Кубке Африки, а не на немецкой Бундеслиге. Знаю, что сейчас начнется, но я ни в коем случае не расист. Но это перебор.

В последние недели в стартовом составе было девять чернокожих футболистов, а немецким талантам предоставляют все меньше и меньше шансов. Это уже не тот клуб, который мне дорог, и за который раньше проливали кровь и пот».

Клуб развернуто ответил. Вкратце – мы не сожалеем, что вы не будете ходить на матчи, и для нас не важен цвет кожи игроков:

«Обычно мы сожалеем, когда кто-то хочет отменить свой абонемент, и отчаянно боремся за каждого болельщика, но в этом случае никаких сожалений нет.

Расизм проявляется тогда, когда распространяются мысли о нем – не только тогда, когда кто-то называет себя расистом – это как раз происходит не очень часто.

И да, вы правы: вы не можете отождествлять себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи и любая другая черта не играют никакой роли. Для нас важно, чтобы человек оставался человеком и разделял наши ценности. 

Мы приветствуем ваш отказ от членства. Пока весь мир солидарен из-за убийства Джорджа Флойда, вы показываете, что эти неприемлемые ценности только укоренились в вашем характере».

 

Состав «Майнца» на последний матч против «Айнтрахта»

Сайт «Майнца»

Это уже вторая похожая история. Первая случилась с «Вест Бромвичем». Фанат ответил на антирасистский твит клуба отказом от абонемента (позже он удалил твит). «Вест Бром» написал, что по нему никто скучать не будет.

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