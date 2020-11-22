Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду

Матете 23 года. В «Майнце» он уже перенес тяжелую травму и столкнулся с интересом топ-клубов. Но уходить пока никуда не собирается. Пока «Майнц» всем проигрывал на старте сезона-2020/21, Матета все равно выделялся по игре. Он дважды забил менхенгладбахской «Боруссии», отличился в играх с «Лейпцигом» и «Шальке». Все очки в сезоне «Майнц» взял в играх, где забивал Матета.

Матету очень любил тренер «Динамо» Сандро Шварц. Когда он тренировал «Майнц», постоянно развивал Матету и давал ему советы по улучшению игры. Шварц рассказывал: «Это очень хороший завершитель. Он уже доказал это. У него очень хороший результат по голам. Матета создает много опасностей в штрафной и хорош по движению в последней трети поля».

Сам Матета восхищается Ибрагимовичем и Месси, но для фанатов «Майнца» и сам остается топ-форвардом. Фанаты так сильно его любят, что даже записали в честь Матеты рэперскую песню. Ему нравится: «Получилось хорошо. Часто слушаю сам, моя семья тоже знает. Друзья иногда включают, чтобы меня позлить. Но это и правда хорошая песня. Надеюсь, они напишут еще что-нибудь для меня».

22 ноября «Майнц» победил «Фрайбург» и ушел с последнего места в таблице. Теперь там «Шальке», который не побеждает в Бундеслиге уже десять месяцев.