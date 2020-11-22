Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
Жан-Филипп Матета в июле 2018-го перешел из «Лиона» в «Майнц» за 8 миллионов евро. Много забивал всем подряд в первом сезоне (14 голов), а дальше сосредоточился на играх с одной командой. Матета очень любит игры с «Фрайбургом». Из 24 голов за все время в Бундеслиге он забил «Фрайбургу» восемь. Получается, что треть голов Матеты можно увидеть именно в матчах с «Фрайбургом».
Как он распределил голы по сезонам:
Достижение Матеты отметила и Бундеслига. Он забивал в каждом матче против «Фрайбурга».
Сам Матета постоянно скромничает. Забил три гола, но всем рассказывал о командной победе.
Матете 23 года. В «Майнце» он уже перенес тяжелую травму и столкнулся с интересом топ-клубов. Но уходить пока никуда не собирается. Пока «Майнц» всем проигрывал на старте сезона-2020/21, Матета все равно выделялся по игре. Он дважды забил менхенгладбахской «Боруссии», отличился в играх с «Лейпцигом» и «Шальке». Все очки в сезоне «Майнц» взял в играх, где забивал Матета.
Матету очень любил тренер «Динамо» Сандро Шварц. Когда он тренировал «Майнц», постоянно развивал Матету и давал ему советы по улучшению игры. Шварц рассказывал: «Это очень хороший завершитель. Он уже доказал это. У него очень хороший результат по голам. Матета создает много опасностей в штрафной и хорош по движению в последней трети поля».
Сам Матета восхищается Ибрагимовичем и Месси, но для фанатов «Майнца» и сам остается топ-форвардом. Фанаты так сильно его любят, что даже записали в честь Матеты рэперскую песню. Ему нравится: «Получилось хорошо. Часто слушаю сам, моя семья тоже знает. Друзья иногда включают, чтобы меня позлить. Но это и правда хорошая песня. Надеюсь, они напишут еще что-нибудь для меня».
22 ноября «Майнц» победил «Фрайбург» и ушел с последнего места в таблице. Теперь там «Шальке», который не побеждает в Бундеслиге уже десять месяцев.