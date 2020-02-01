Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд

Благодаря двум голам в последнем матче он установил рекорд: стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 7 голов в первых трех матчах чемпионата.

Пара фактов об этих голах:

Для того чтобы забить 7 голов, Холанду понадобилось всего 8 ударов.

В среднем ему нужно было 19 минут на один гол.

А это сравнение с результативностью «МЮ», которого называли главным кандидатом на покупку Холанда: