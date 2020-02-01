Эрлинг Холанд
Бундеслига
Футбол
Боруссия Д
Унион Берлин
Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд
01 февраля, 19:25
18-й тур, «Аугсбург» – «Боруссия»: Эрлинг Холанд вышел на поле 34 минуты, оформил хет-трик.
19-й тур, «Боруссия» – «Кельн»: Эрлинг Холанд вышел на поле на 25 минут, забил два гола.
20-й тур, «Боруссия» – «Унион»: Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе, оформил дубль.
Благодаря двум голам в последнем матче он установил рекорд: стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 7 голов в первых трех матчах чемпионата.
Пара фактов об этих голах:
- Для того чтобы забить 7 голов, Холанду понадобилось всего 8 ударов.
- В среднем ему нужно было 19 минут на один гол.
А это сравнение с результативностью «МЮ», которого называли главным кандидатом на покупку Холанда:
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