Эрлинг Холанд
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Бундеслига #Боруссия Д #Унион Берлин

Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд

01 февраля, 19:25

18-й тур, «Аугсбург» – «Боруссия»: Эрлинг Холанд вышел на поле 34 минуты, оформил хет-трик.

19-й тур, «Боруссия» – «Кельн»: Эрлинг Холанд вышел на поле на 25 минут, забил два гола.

20-й тур, «Боруссия» – «Унион»: Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе, оформил дубль.

Благодаря двум голам в последнем матче он установил рекорд: стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 7 голов в первых трех матчах чемпионата.

Пара фактов об этих голах:

  • Для того чтобы забить 7 голов, Холанду понадобилось всего 8 ударов.
  • В среднем ему нужно было 19 минут на один гол.

А это сравнение с результативностью «МЮ», которого называли главным кандидатом на покупку Холанда:

Все фото: dpa/Global Look Press
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