«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
Эрлинг Холанд любит медитацию, поэтому празднует голы позой спокойствия и умиротворения. Вот момент из первого матча «Боруссии» и «ПСЖ» (2:1). Холанд в той игре оформил дубль, «Боруссия» выиграла – все складывалось прекрасно. Тогда подобное празднование показалось уместным.
Футболистов «ПСЖ» это явно задело. В ответной игре доминировал уже Париж, а Неймар еще после первого гола в матче cкопировал позу Холанда перед трибунами. Разница лишь в том, что сначала Неймар бурно отпраздновал мяч вместе с остальной командой.
Когда игра закончилась победой «ПСЖ» со счетом 2:0, уже вся команда села на газон в позе умиротворения. За пределами стадиона в этот момент творилась безумная радость с пиротехникой. Так «ПСЖ» одновременно доказал всем, что можно проходить дальше в плей-офф ЛЧ вопреки статистике, преимуществу соперника и пустым трибунам.