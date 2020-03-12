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#ПСЖ #Футбол #Лига чемпионов #Неймар #Эрлинг Холанд

«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘

12 марта, 01:50

Эрлинг Холанд любит медитацию, поэтому празднует голы позой спокойствия и умиротворения. Вот момент из первого матча «Боруссии» и «ПСЖ» (2:1). Холанд в той игре оформил дубль, «Боруссия» выиграла – все складывалось прекрасно. Тогда подобное празднование показалось уместным.

Футболистов «ПСЖ» это явно задело. В ответной игре доминировал уже Париж, а Неймар еще после первого гола в матче cкопировал позу Холанда перед трибунами. Разница лишь в том, что сначала Неймар бурно отпраздновал мяч вместе с остальной командой.

Когда игра закончилась победой «ПСЖ» со счетом 2:0, уже вся команда села на газон в позе умиротворения. За пределами стадиона в этот момент творилась безумная радость с пиротехникой.  Так «ПСЖ» одновременно доказал всем, что можно проходить дальше в плей-офф ЛЧ вопреки статистике, преимуществу соперника и пустым трибунам.

твиттер ПСЖ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще было в этом матче
Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом
Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
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