«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘

Когда игра закончилась победой «ПСЖ» со счетом 2:0, уже вся команда села на газон в позе умиротворения. За пределами стадиона в этот момент творилась безумная радость с пиротехникой. Так «ПСЖ» одновременно доказал всем, что можно проходить дальше в плей-офф ЛЧ вопреки статистике, преимуществу соперника и пустым трибунам.